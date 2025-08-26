रेलवे से तीन बड़े ऑर्डर हासिल कर चमका ये इलेक्ट्रॉनिक्स स्टॉक्स, 5 साल में दिया 6900% रिटर्न

हैदराबाद की छोटी लेकिन तेजी से आगे बढ़ रही कंपनी MIC इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने भारतीय रेलवे से तीन बड़े ऑर्डर हासिल किए हैं। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी को रेलवे के अलग-अलग डिवीजनों से कुल 1.73 करोड़ रुपये के काम मिले हैं। कंपनी ने इसकी जानकारी सोमवार को बाजार बंद होने के बाद दी थी।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

मंगलवार के ट्रेडिंग सेशन में कंपनी के शेयर ₹49.26 पर खुले और थोड़ी देर में ₹49.71 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। खबर लिखते वक्त कंपनी के स्टॉक ₹48.76 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे है।

कहां से मिला ऑर्डर?

कंपनी को पहला ऑर्डर साउथ सेंट्रल रेलवे के सिकंदराबाद डिवीजन से मिला है। इसमें करीब 53.67 लाख रुपये का काम होगा, जिसके तहत HFZ स्टेशन पर कोच गाइडेंस बोर्ड और "एट अ ग्लांस" डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएंगे। इसके अलावा सिकंदराबाद डिवीजन के 20 स्टेशनों पर पुराने प्लेटफॉर्म अनाउंसमेंट सिस्टम को हटाकर नया सॉलिड स्टेट सिस्टम लगाया जाएगा।

दूसरा बड़ा ऑर्डर नॉर्दर्न रेलवे से है। इसमें दिल्ली डिवीजन के कई स्टेशनों पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत नई यात्री सुविधाएं दी जाएंगी। खासकर टेलीकॉम से जुड़ी सुविधाएं और दिव्यांग यात्रियों के लिए सूचना सिस्टम बेहतर किया जाएगा।

बता दें कि MIC इलेक्ट्रॉनिक्स का ध्यान शुरू से ही LED डिस्प्ले, रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम और हाई-टेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स पर रहा है। कंपनी के नए प्रोजेक्ट न सिर्फ उसकी ताकत को दिखाते हैं, बल्कि रेलवे को आधुनिक बनाने में भी बड़ा रोल निभाते हैं।

शेयर ने उड़ान भरी

MIC इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर मार्केट में शानदार प्रदर्शन कर रहा है। पिछले पांच सालों में कंपनी ने अपने निवेशकों को करीब 6900% का रिटर्न दिया है। कंपनी का मार्केट कैप 1,113.47 करोड़ रुपये था।

