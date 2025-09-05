scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारबड़ी भविष्यवाणी! 20% भागेगा ये दिग्गज पीएसयू स्टॉक - Axis Securities ने लगाया बड़ा दांव

आज ब्रोकरेज ने MGL पर अपने कवरेज को शुरू करते हुए 20 प्रतिशत के अपसाइड की संभावना जताई है, जानिए कितना है टारगेट प्राइस

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 5, 2025 13:21 IST

MGL Share Price: एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, और एलएनजी सप्लायर महानगर गैस लिमिटेड (MGL) के शेयर में 20% की बड़ी भविष्यवाणी घरेलू ब्रोकरेज फर्म, एक्सिस सिक्योरिटीज (Axis Securities) ने की है। आज ब्रोकरेज ने MGL पर अपने कवरेज को शुरू करते हुए 20 प्रतिशत के अपसाइड की संभावना जताई है। 

फिलहाल खबर लिखे जानें तक पीएसयू कंपनी का शेयर बीएसई पर दोपहर 12:58 बजे तक एनएसई पर 1.04% या 13.40 रुपये गिरकर 1,274.20 रुपये पर कारोबार कर रहा है तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 1% या 12.85 रुपये टूटकर 1275 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

MGL पर Axis Securities की राय

ब्रोकरेज ने अपनी कवरेज की शुरुआत करते हुए बताया कि कंपनी अब नए ग्रोथ फेज में एंट्री कर रही है, जो भौगोलिक विस्तार, सरकारी नीतियों का समर्थन और ग्राहकों को जोड़ने पर फोकस है।

ब्रोकरेज ने कहा कि 30 जून 2025 तक कंपनी ने 4.8 मिलियन शहरी घरों को अपनी सर्विस दे रही है। इसके अलावा 471 CNG स्टेशन, 1.2 मिलियन CNG वाहन, 2.9 मिलियन PNG घरेलू कनेक्शन और 5,224 औद्योगिक और व्यावसायिक ग्राहक तक अपनी सेवा पहुंचा रही है।

ब्रोकरेज ने बताया कि कंपनी का टारगेट अगले 5 साल में 180 किमी नई स्टील पाइपलाइन जोड़ना, 250 नए CNG स्टेशन खोलना, डिजिटल योजनाओं में तेजी लाना, सस्ती और भरोसेमंद गैस आपूर्ति सुनिश्चित करना औऱ नई कंपनियों के अधिग्रहण और ऊर्जा सेक्टर में विविधता लाना है।

ब्रोकरेज को उम्मीद है कि हमें उम्मीद है कि FY25 से FY28 के बीच कंपनी का EBITDA लगभग 9.5% सालाना बढ़ेगा और PAT में 8% की सालाना बढ़ोतरी होगी

MGL Share Price Target

ब्रोकरेज ने महानगर गैस लिमिटेड (MGL) पर अपनी कवरेज शुरू करते हुए ‘BUY’ रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस ₹1,540 रखा है जो इसके CMP से लगभग 20% ज्यादा है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Sep 5, 2025