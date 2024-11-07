इस Metal Stock में बड़ी गिरावट, 8 हफ्तों के निचले स्तर पर पहुंचा

मेटल कंपनी Hindalco Industries के शेयर गुरुवार को BSE पर 7 प्रतिशत गिरकर ₹657.65 पर आ गए, जो कि 8 हफ्तों का निचला स्तर है। 12 सितंबर 2024 के बाद स्टॉक अपने निचले स्तर पर ट्रेड कर रहा है। इसके साथ ही स्टॉक अपने 52 वीक हाई ₹772 से 15 प्रतिशत नीचे आ चुका है। आइये जानते हैं कि स्टॉक में गिरावट का कारण क्या है?

पिछले एक साल में Hindalco शेयर में 35 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी दिखी है। जबकि इस दौरान निफ्टी में करीब 26% की ही तेजी दिखी है। इस स्टॉक का 52-वीक हाई लेवल ₹772.65 प्रति शेयर और 52 वीक लो लेवल ₹478.15 प्रति शेयर है।

क्यों गिरा स्टॉक?

यह गिरावट उस समय आई जब कंपनी की अमेरिकी सहायक कंपनी, Novelis ने 2024-25 के सितंबर तिमाही में 18 प्रतिशत की गिरावट के साथ 128 मिलियन डॉलर का नेट इनकम रिपोर्ट किया। कंपनी Sierre Plant में प्रोडक्शन बाधित होने की वजह से 61 मिलियन डॉलर को बोझ उठाना पड़ा है। नोवेलिस की दूसरी तिमाही में नेट सेल्स 4.5 प्रतिशत बढ़कर $4,295 मिलियन हो गई, जो पिछले साल की समान तिमाही में $4,107 मिलियन थी। इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण एल्यूमिनियम की औसत कीमतों में बढ़ोतरी और फ्लैट रोल्ड उत्पादों की कुल शिपमेंट्स में 1 प्रतिशत की बढ़ोतरी थी, जो 945 किलोटन (kt) तक पहुंच गई। छले कारोबारी साल की समान तिमाही में यह 4,107 मिलियन डॉलर थी. इस तरह बिक्री में सालाना आधार पर 4.5% की ग्रोथ देखने को मिली है. इस दौरान प्रति टन EBITDA 489 डॉलर रहा. वहीं, एडजस्टेड EBITDA 462 मिलियन डॉलर पर था। एल्युमीनियम स्क्रैप कीमतें महंगी होने से कंपनी की EBITDA पर असर देखने को मिला है।

ब्रोकरेज की राय

घरेलू ब्रोकरेज फर्म Emkay Global ने इस Hindalco Industries पर एक रिपोर्ट में रेटिंग को Reduce से डाउनग्रेड कर बेचने की सलाह दी है। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि स्क्रैप स्प्रेड में बढ़ोतरी के बीच कंपनी की प्रति टन एबिटडा गाइडेंस से ऊपर होना चिंताजनक है। चीन ने भी स्क्रैप इम्पोर्ट को लेकर बड़े एलान किया हैं, ऐसे में छोटी अवधि में स्टॉक पर ओवरहैंग संभव है। स्टॉक पर टारगेट प्राइस ₹600 प्रति शेयर तय किया है। जो टारगेट प्राइस से 15 प्रतिशत की गिरावट दिखाता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

