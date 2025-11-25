scorecardresearch
इस EV स्टॉक ने दिया 5 साल में 6500% से भी ज्यादा रिटर्न! अब दी ये बड़ी जानकारी - शेयर प्राइस अभी भी ₹50 से कम

इस कंपनी का मार्केट कैप 755.33 करोड़ रुपये है। सुबह 10:24 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 4.01% या 1.65 रुपये गिरकर 39.50 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Nov 25, 2025 10:34 IST

EV Stock: पांच साल में 6500% से भी ज्यादा का तगड़ा रिटर्न देने वाली स्मॉल कैप ईवी कंपनी Mercury Ev-Tech Ltd के शेयरों में जहां कल 14 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी देखने को मिली थी वहीं आज स्टॉक 4 प्रतिशत गिरकर ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी का मार्केट कैप 755.33 करोड़ रुपये है।

सुबह 10:24 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 4.01% या 1.65 रुपये गिरकर 39.50 रुपये पर कारोबार कर रहा था। बीएसई पर मौजूद डेटा के मुताबिक सुबह 10:14 बजे तक कंपनी के 6,89,868 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।

बीते सोमवार को कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बड़ी जानकारी देते हुए बताया कि Mercury Ev-Tech Limited दक्षिण भारत में अपना नेटवर्क बढ़ा रही है। कंपनी ने डीलरशिप मॉडल के तहत तीन नए शोरूम शुरू किए हैं। ये शोरूम:

  • Sri Balamurgan Spare Parts: D.No. 9/2020, पोलूर रोड, देविकापुरम, चेटपट तहसील, तिरुवन्नामलाई जिला - 606902
  • MRM Tractors and Enterprise: No. 14/9/C1B, पोननेरी बायपास, रानी महल के पास, विरुधाचलम – 606003, कुड्डालोर जिला, तमिलनाडु
  • VL EV Auto Hub: विजयलक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, No.1 GST रोड, सिरुनागलूर, न्यू मेलमरुवथूर, मंदरंतकम तहसील, चेंगलपट्टू जिला – 603319

एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक इन शोरूम का उद्घाटन कंपनी की विस्तार रणनीति का हिस्सा है। इससे बाजार में Mercury Ev-Tech की मौजूदगी और पहुंच और मजबूत होने की उम्मीद है।

5 साल में 6500% से भी ज्यादा रिटर्न

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 2 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है तो वहीं पिछले 1 महीने में 6 प्रतिशत से ज्यादा गिरा है। वहीं पिछले 1 साल में शेयर 60 प्रतिशत गिरा है। 

हालांकि पिछले 3 साल के दौरान स्टॉक 496 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 6591 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
