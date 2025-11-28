मीशो आईपीओ: प्राइस बैंड सामने आते ही दौड़ा ग्रे मार्केट प्रीमियम! 3 दिसंबर से खुल रहा है ऑफर - Details

Meesho IPO: SoftBank समर्थित ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Meesho अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) 3-5 दिसंबर को निवेशकों के लिए खोलेगा। कंपनी ने इस आईपीओ का प्राइस बैंड ₹105-₹111 का रखा है।

इस आईपीओ का साइज ₹5,421.20 करोड़ का है। कंपनी इसमें 38.29 करोड़ शेयर फ्रेश इश्यू और 10.55 करोड़ शेयर ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए जारी कर रही है। फ्रेश इश्यू के जरिए ₹4,250 करोड़ और OFS के जरिए ₹1,171.20 करोड़ जुटाने का टारगेट है।

OFS में कौन बेच रहा है हिस्सेदारी?

ओएफएस में Elevation Capital, Peak XV Partners, Golden Summit, Y Combinator और प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी कम करेंगे।

Meesho में प्रमोटर्स की 18.5% हिस्सेदारी है, जबकि पब्लिक के पास 81.5% है। प्रमुख निवेशकों में Elevation Capital (15.11%), Prosus की Naspers Ventures (12.34%), Peak XV Partners (11.3%), SoftBank का SVF II Meerkat (9.3%) और WestBridge Crossover Fund (3.92%) शामिल हैं।

Meesho IPO GMP

प्राइस बैंड सामने आते ही इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) में तेजी देखने को मिल रही है। ग्रे मार्केट प्रीमियम को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक आईपीओ का लेटेस्ट जीएमपी सुबह 10 बजे तक ₹35.5 रुपये है जो इसके 31.98% के प्रीमियम पर लिस्ट होने का संकेत दे रहा है।

कौन है रजिस्ट्रार?

इश्यू की बुक-रनिंग Kotak Mahindra Capital, JP Morgan India, Morgan Stanley India, Axis Capital और Citigroup Global Markets India हैं और रजिस्ट्रार KFin Technologies है।

कहां होगा आईपीओ से जुटाए पैसों का इस्तेमाल?

कंपनी फ्रेश इश्यू से प्राप्त राशि में से ₹1,390 करोड़ Meesho Technologies की क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में लगाएगी। ₹1,020 करोड़ मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए इस्तेमाल होगा, जबकि ₹480 करोड़ मशीन लर्निंग और AI टीमों के लिए नई भर्तियों और सैलरी पर खर्च होंगे। बाकी का पैसा इनऑर्गैनिक ग्रोथ और सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

बिजनेस और वित्तीय प्रदर्शन

विदित आत्रेय और संजीव कुमार द्वारा स्थापित Meesho का दावा है कि सितंबर 2025 तक के 12 महीनों में भारत में ऑर्डर्स और वार्षिक ट्रांजैक्टिंग यूजर्स के मामले में यह सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म रहा।

कंपनी ने सितंबर 2025 समाप्त छह महीनों में अपना घाटा घटाकर ₹700.7 करोड़ किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में ₹2,512.9 करोड़ था। इसी दौरान रेवेन्यू 29.4% बढ़कर ₹5,577.5 करोड़ हो गया।