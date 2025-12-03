मीशो आईपीओ: ऑफर के पहले दिन गिरा जीएमपी! ब्रोकरेज से जानिए पैसा लगाना चाहिए या नहीं

Meesho IPO: ई-कॉमर्स कंपनी Meesho का आईपीओ आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल चुका है। निवेशक इसे 5 दिसंबर तक सब्सक्राइब कर सकते हैं।

इस आईपीओ का साइज ₹5,421.20 करोड़ का है। कंपनी इसमें 38.29 करोड़ शेयर फ्रेश इश्यू और 10.55 करोड़ शेयर ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए जारी कर रही है। फ्रेश इश्यू के जरिए ₹4,250 करोड़ और OFS के जरिए ₹1,171.20 करोड़ जुटाने का टारगेट है।

इस आईपीओ का प्राइस बैंड ₹105-₹111 तय किया है और लॉट साइज 135 इक्विटी शेयरों का है। इस हिसाब से रिटेल निवेशकों को न्यूनतम ₹14,985 का निवेश करना होगा।

एंकर इंवेस्टर्स से जुटाए इतने करोड़

कंपनी ने आईपीओ खुलने से पहले 125 एंकर निवेशकों से ₹2,439.54 करोड़ जुटाए हैं जहाँ 21,97,78,524 शेयर ₹111 प्रति शेयर अलॉट किए गए हैं।

Meesho Financials

कंपनी ने 30 सितंबर तक छह महीनों में ₹5,857.69 करोड़ राजस्व पर ₹700.72 करोड़ का घाटा दर्ज किया। FY25 में इसका नेट लॉस ₹3,941.71 करोड़ रहा। मौजूदा वैल्यूएशन पर इसका मार्केट कैप ₹50,000 करोड़ से थोड़ा अधिक होगा।

Meesho IPO GMP

ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक इस इश्यू का लेटेस्ट जीएमपी सुबह 10:31 बजे तक पहले के मुकाबले गिरकर ₹46 रुपये है। इससे पहले इसकी जीएमपी 49 रुपये थी।

Kfin Technologies इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है।

पैसा लगाएं या नहीं?

ICICI Direct Research - Subscribe

ब्रोकरेज ICICI Direct का कहना है कि Meesho का जीरो-कमिशन मॉडल Tier 2-3 उपभोक्ताओं के लिए बड़ा अंतर पैदा करता है। मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ, लगातार FCF और 5x FY25 रेवेन्यू वैल्यूएशन इसे पीयर्स से सस्ता बनाते हैं।

SBI Securities - लॉन्ग टर्म के लिए Subscribe

ब्रोकरेज SBI Securities का मानना है कि लॉजिस्टिक्स और विज्ञापन आधारित मॉडल में सुधार दिख रहा है। दो साल से FCF पॉजिटिव ट्रेंड और 5.3x FY25 P/S वैल्यूएशन उन्हें लंबी अवधि के लिए सब्सक्रिप्शन की सलाह देने को सपोर्ट कर रहा है।

Arihant Capital - लॉन्ग टर्म के लिए Subscribe

ब्रोकरेज Arihant Capital मीशो की AI-चालित दक्षता, कम CAC, बढ़ते NMV और 30%+ GMV CAGR आउटलुक को मजबूत मानता है।

Swastika Investmart - सावधानी से करें Subscribe

ब्रोकरेज, मीशो की Tier-2/3 पैठ और FY25 में FCF पॉजिटिव होने को सकारात्मक मानता है, लेकिन लगातार नुकसान को लेकर सतर्क भी बना हुआ है। उसके अनुसार वैल्यूएशन आकर्षक है और एग्रेसिव निवेशक लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए देख सकते हैं।

इसके अलावा, Master Capital Services ने लॉन्ग टर्म के लिए Subscribe, BP Equities ने Subscribe और Marwadi Financial Services ने सावधानी से Subscribe करने की सलाह दी है।