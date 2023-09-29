MCX Share Update: अचानक क्यों टूटने लगे MCX के शेयर, हुआ बड़ा नुकसान !

MCX Share Update: अचानक क्यों टूटने लगे MCX के शेयर, हुआ बड़ा नुकसान !
एमसीएक्स ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि वो सेबी के दिशानिर्देश तक नए कमोडिटी डेरिवेटिव्स प्लैटफॉर्म का मॉक टेस्ट करता रहेगा। इसके पहले एमसीएक्स ने 28 सितंबर को एक्सचेंज को बताया था कि वो 3 अक्टूबर से नए टेक्नोलॉजी प्लैटफॉर्म पर कामकाज शुरू कर देगा।
Multi-Commodity Exchange एमसीएक्स नए ट्रेडिंग प्लैटफॉर्म पर शिफ्ट होने की एक और कदम आगे बढ़ा रहा है। इसके पहले मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा था कि एमसीएक्स अगले महीने के पहले हफ्ते में तक नए ट्रेडिंग प्लैटफॉर्म पर कारोबार शुरू हो सकता है। कंपनी ने पहले ही जानकारी दी थी कि वो नए ट्रेडिंग प्लैटफॉर्म का ट्रायल कर रही है, जिसकी सर्विसिंग की जिम्मेदारी TCS को है। करीब एक महीने से ये कंपनी नए ट्रेडिंग प्लैटफॉर्म का ट्रायल कर रही है। ऐसे में अब नए प्लैटफॉर्म पर शिफ्ट होने में कोई बाधा नहीं है। हालांकि, इस प्रक्रिया के लिए एमसीएक्स बोर्ड से लेकर रेगुलेटरी अथॉरिटीज से अहम मंजूरी लेनी होगी। पर लाइव प्लेटफार्म पर ट्रेडिंग होने से पहले ही एमसीएक्स के शेयर पर भारी असर देखने को मिल रहा है। कंपनी के शेयर में अचानक भारी गिरावट देखने को मिल रही है और कंपनी को भारी नुकसान होने की भी संभावना है। इसका कारण सेबी का एक निर्देश है जिसमेंमार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज को नए कमोडिटी डेरिवेटिव प्लैटफॉर्म पर कामकाज टालने को कहा है। इसका मतलब है कि फिलहाल एमसीएक्स के नए प्लैटफॉर्म पर कामकाज शुरू करने को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है।
कंपनी ने एक्सचेंजों को नए प्लैटफॉर्म को लेकर चीफ फाइनेंशियल मार्केट्स एंड अकाउंटिबिलिटी (CFMA) का लेटर भी भेजा गया है। चीफ फाइनेंशियल मार्केट्स एंड अकाउंटिबिलिटी के लेटर में इस बात का जिक्र है कि कमोडिटी डेरिवेटिवट प्लैटफॉर्म (CDP) को लेकर एक जनहित याचिका पर सुनवाई होनी है। ये याचिका Madras High Court में सीएफएमए की ओर से दाखिल की गई है। सेबी ने यह भी कहा है कि चूंकि ये मामला तकनीकी खामियों से जुड़ा है, इसपर सेबी टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी बैठक में भी चर्चा होगी, जोकि बहुत जल्द ही होनी है। हालांकि, इसकी कोई तय तारीख के बारे में जानकारी नहीं दी गई है।
एमसीएक्स ने एक्सचेंज फाइलिंग में यह भी कहा कि वो सेबी के दिशानिर्देश तक नए कमोडिटी डेरिवेटिव्स प्लैटफॉर्म का मॉक टेस्ट करता रहेगा। इसके पहले एमसीएक्स ने 28 सितंबर को एक्सचेंज को बताया था कि वो 3 अक्टूबर से नए टेक्नोलॉजी प्लैटफॉर्म पर कामकाज शुरू कर देगा। इस बदलाव को लागू करने के लिए एमसीएक्स क्लियरिंग कॉरपोरेशन ने 2 अक्टूबर के लिए मॉक सेशन शेड्यूल किया था। इस सेशन को खासतौर से रखा गया था, जिसमें मेंबर इंगेजमेंट और नए प्लैटफॉर्म के फीचर्स आदि की जानकारी देने की तैयारी थी। इस बार नए प्लैटफॉर्म पर शिफ्ट होने से पहले दो बार इसकी विफल कोशिश की जा चुका है।
