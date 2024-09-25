scorecardresearch
Mazagon Dock shares: कंपनी ने दिया बड़ा अपडेट

अगर स्टॉक के रिटर्न की बात करें तो पिछले छह महीनों में कंपनी के शेयरों में 116% की वृद्धि हुई है, जबकि दो वर्षों में इसने 781% की बढ़त हासिल की है। हालांकि, मझगांव डॉक के शेयरों का बीटा 1.4 है।

Ankur Tyagi
UPDATED: Sep 25, 2024 10:16 IST
Philippine ship BRP Teresa Magbanua.

मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स के शेयर आज खबरों में है क्योंकि कंपनी ने घोषणा की है कि उसने डेनमार्क की नेवी मर्चेंट्स के लिए पहले मल्टीपर्पज कार्गो वेसल (एमपीवी) के उत्पादन का कार्य 23 सितंबर को शुरू कर दिया है। इस मौके पर नवी मर्चेंट्स के सीईओ साइमन क्रिस्टेंसन मुख्य अतिथि रहे।

तकनीकी दृष्टिकोण से, मझगांव डॉक का सापेक्ष शक्ति सूचकांक (RSI) 44 पर है, जो इसे न तो ओवरबॉट और न ही ओवरसोल्ड ज़ोन में रखता है। वर्तमान में, कंपनी के शेयर 5, 10, 20 और 50 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे हैं, लेकिन 100, 150 और 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर बने हुए हैं।

मझगांव डॉक ने नवी मर्चेंट्स के साथ 6+ (4 वैकल्पिक) जहाजों के निर्माण और वितरण के लिए अनुबंध किया है। प्रत्येक जहाज की क्षमता 7500 डीडब्ल्यूटी होगी और परियोजना का कुल मूल्य लगभग 700 करोड़ रुपये (86.05 मिलियन डॉलर) है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Sep 25, 2024