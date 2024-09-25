Mazagon Dock shares: कंपनी ने दिया बड़ा अपडेट

मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स के शेयर आज खबरों में है क्योंकि कंपनी ने घोषणा की है कि उसने डेनमार्क की नेवी मर्चेंट्स के लिए पहले मल्टीपर्पज कार्गो वेसल (एमपीवी) के उत्पादन का कार्य 23 सितंबर को शुरू कर दिया है। इस मौके पर नवी मर्चेंट्स के सीईओ साइमन क्रिस्टेंसन मुख्य अतिथि रहे।

अगर स्टॉक के रिटर्न की बात करें तो पिछले छह महीनों में कंपनी के शेयरों में 116% की वृद्धि हुई है, जबकि दो वर्षों में इसने 781% की बढ़त हासिल की है। हालांकि, मझगांव डॉक के शेयरों का बीटा 1.4 है।

तकनीकी दृष्टिकोण से, मझगांव डॉक का सापेक्ष शक्ति सूचकांक (RSI) 44 पर है, जो इसे न तो ओवरबॉट और न ही ओवरसोल्ड ज़ोन में रखता है। वर्तमान में, कंपनी के शेयर 5, 10, 20 और 50 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे हैं, लेकिन 100, 150 और 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर बने हुए हैं।

मझगांव डॉक ने नवी मर्चेंट्स के साथ 6+ (4 वैकल्पिक) जहाजों के निर्माण और वितरण के लिए अनुबंध किया है। प्रत्येक जहाज की क्षमता 7500 डीडब्ल्यूटी होगी और परियोजना का कुल मूल्य लगभग 700 करोड़ रुपये (86.05 मिलियन डॉलर) है।