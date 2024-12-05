ब्रोकरेज CLSA की रिपोर्ट के बाद इस Stock में जबरदस्त तेजी!

Juniper Hotels Ltd. के शेयर 5 दिसंबर यानि गुरुवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। शेयर 6 प्रतिशत तक की तेजी के साथ खुले। इसके पीछे की वजह ग्लोबल ब्रोकर फर्म CLSA की रिपोर्ट मानी जा रही है।

ब्रोकरेज फर्म CLSA ने इस स्टॉक पर 'बाय' रेटिंग दी है और ₹430 प्रति शेयर का प्राइस टार्गेट सेट किया। ब्रोकर फर्म का प्राइस टार्गेट बुधवार के बंद स्तर से ज्यूनिपर होटेल्स में 17% की संभावित बढ़ोतरी को दर्शाता है। इस स्टॉक में अप्रैल इस साल में ₹538.25 के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर से करीब 32% की गिरावट आई है।

ज्यूनिपर होटेल्स भारत का सबसे बड़ा हयात प्रॉपर्टीज का मालिक है और यह उन बाजारों में हाई क्वालिटी एसेट्स के ग्रोथ का एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड रखता है, जहां महत्वपूर्ण एंट्री बाधाएं होती हैं। CLSA ने यह भी बताया कि होटल इंडस्ट्री की मांग FY24-29 में 10.4% की CAGR से बढ़ने की उम्मीद है, जबकि सप्लाई में 9% की वृद्धि होगी, इस स्थिति में एसेट्स-भारी खिलाड़ी जैसे ज्यूनिपर होटेल्स मौजूदा साइकिल से फायदा उठाने के लिए अच्छी स्थिति में हैं।

ब्रोकर फर्म का अनुमान है कि FY25-27CL के दौरान 16% की EBITDA सीएजीआर होगी, जो ग्रैंड हयात मुंबई (GHM) में सुधार के बाद उपस्थिति और औसत कमरे दरों (ARR) में सुधार, GHM में एक नए बॉलरूम के लॉन्च और दिल्ली में एंडाज होटल में लगातार मजबूत ARR बढ़ोतरी से प्रेरित होगी।

इस साल फरवरी में, ज्यूनिपर होटेल्स के शेयर ₹360 के आईपीओ वैल्यू से 1% प्रीमियम पर लिस्ट हुए थे। ₹1,800 करोड़ का आईपीओ 21 से 23 फरवरी 2024 के बीच बोली लगाने के लिए खुला था।

ज्यूनिपर होटेल्स को सराफ होटेल्स लिमिटेड और उसकी सहयोगी कंपनी — ज्यूनिपर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड और टू सीज होल्डिंग्स लिमिटेड (जो हयात होटेल्स कॉर्पोरेशन की एक अप्रत्यक्ष सहायक कंपनी है) के जरिए प्रमोट किया गया है।

वर्तमान में, सराफ होटेल्स के पास ज्यूनिपर होटेल्स में 44.68% हिस्सेदारी है, टू सीज होल्डिंग्स के पास 50% हिस्सेदारी है और ज्यूनिपर इन्वेस्टमेंट्स के पास 5.32% शेयरहोल्डिंग है।

यह हॉस्पिटैलिटी फर्म सात होटलों और सर्विस्ड अपार्टमेंट्स का पोर्टफोलियो रखती है और 30 सितंबर 2023 तक भारत भर में लग्जरी, अपर अपस्केल और अपस्केल श्रेणियों में 1,836 रूम ऑपरेशनल करती है।

वित्तीय वर्ष 2023 के लिए, कंपनी की ऑपरेशन से आय 116% बढ़कर ₹667 करोड़ हो गई, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में यह ₹309 करोड़ थी। कंपनी का शुद्ध घाटा वित्तीय वर्ष 2023 में ₹1.5 करोड़ रहा, जो कि वित्तीय वर्ष 2022 में ₹188 करोड़ था। ज्यूनिपर होटेल्स लिमिटेड के शेयर बुधवार को ₹367.35 पर 0.66% की गिरावट के साथ बंद हुए। इस साल अब तक इस स्टॉक में 9% की गिरावट आ चुकी है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।