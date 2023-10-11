Markets Today: कैसी रहेगी आज निफ्टी की चाल, GIFT Nifty से क्या मिल रहे हैं संकेत?
इस समय, निफ्टी को 19,700 के स्तर तोडता है तो ये एक मजबूत सपोर्ट का काम कर सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, यदि निफ्टी 19,700 के ऊपर जाती है, तो बाजार में तेजी की संभावना है, और शायद छोटे समय के लिए 19,950-20,050 के स्तर पर जा सकती है।
एक लंबी बुल कैंडल और बाजार में तेजी के संकेतों के बाद गिफ्ट निफ्टी ने बुधवार को सकारात्मक शुरुआत की है। इसके साथ ही एशियाई बाजारों में भी तेजी दिखाई दे रही हैस क्योंकि फेडरल रिजर्व के नरम रुख के बाद अमेरिकी बाजार भी पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं।
इसके साथ ही, एशियाई शेयर बाजारों में भी तेजी दिखाई दी है, क्योंकि फेडरल रिजर्व के अधिकारियों के नरम रुख के कारण डॉलर में गिरावट आई है। तेल की कीमतों में भी थोड़ी बदलाव हुआ है। डॉलर में गिरावट आई है, क्योंकि ट्रेडर्स ने फेडरल रिजर्व की नरम टिप्पणियों के बाद अमेरिकी ट्रेजरी में नरमी का अनुमान लगाया है।
आज इंडिया इंक की कमाई का परिणाम सीजन की शुरुआत होगा जिस पर बाज़ार की नजर होगी।