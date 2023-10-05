Markets Today: GIFT Nifty 15 अंक ऊपर, एशियाई बाजार, कच्चे तेल की कीमतें, डॉलर की चाल, कैसा रहेगा बाज़ार?

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारMarkets Today: GIFT Nifty 15 अंक ऊपर, एशियाई बाजार, कच्चे तेल की कीमतें, डॉलर की चाल, कैसा रहेगा बाज़ार?

बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे गिरकर 83.24 पर बंद हुआ, क्योंकि घरेलू इक्विटी में नरम रुख और विदेशी फंड के निरंतर बहिर्वाह ने निवेशकों की भावनाओं को प्रभावित किया। विदेशी मुद्रा व्यापारियों ने कहा कि विदेशी बाजार में अमेरिकी मुद्रा की मजबूती ने निवेशकों की भावनाओं को और प्रभावित किया।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 5, 2023 09:50 IST
एशियाई शेयरों में बढ़त और रात भर वॉल स्ट्रीट के पॉजिटिव सेंटीमेंट को देखते हुए भारतीय बेंचमार्क सूचकांक ग्रीन में खुल सकते हैं
एशियाई शेयरों में बढ़त और रात भर वॉल स्ट्रीट के पॉजिटिव सेंटीमेंट को देखते हुए भारतीय बेंचमार्क सूचकांक ग्रीन में खुल सकते हैं। इस हफ्ते के अंत में आरबीआई की मौद्रिक नीति और अगले सप्ताह शुरू होने वाले दूसरी तिमाही के रिजल्ट्स से ट्रेडर्स अभी सतर्क हैं। ओपनिंग बेल से पहले आपको यह जानना चाहिए:

निफ्टी आउटलुक

डेली चार्ट पर दोजी या हैमर कैंडल कंसोलिडेशन का संकेत दे रहा है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक नागराज शेट्टी का कहना है कि निफ्टी का ट्रेंड अभी निगेटिव है। लेकिन 19,500 के स्तर के ऊपर क्लोजिंग एक हल्की सी तेजी दिखा सकता है।

गिफ्ट निफ्टी नकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है

एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज पर निफ्टी वायदा 15 अंक या 0.08% बढ़कर 19,498 पर कारोबार कर रहा था, जो गुरुवार को घरेलू बाजार के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

एशियाई शेयरों में 11 महीने के निचले स्तर से उछाल आया

जापान का निक्केई 1.09% बढ़ा; ऑस्ट्रेलिया का ASX 200 0.46% बढ़ा; न्यूज़ीलैंड का डीजे 0.60% उछला; हांगकांग का हैंग सेंग 0.32% बढ़ा; दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.68 फीसदी चढ़ा।

उत्पादन में कटौती से तेल की कीमतें बढ़ीं

तेल उत्पादन में लगातार जारी गिरावट के बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल वायदा 11 सेंट बढ़कर .92 प्रति बैरल हो गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड (डब्ल्यूटीआई) 0040 जीएमटी पर 7 सेंट बढ़कर .29 प्रति बैरल हो गया।

अमेरिकी शेयर ऊंचे स्तर पर बंद हुए

बिकवाली के एक दिन बाद बुधवार को अमेरिकी शेयर ऊंचे स्तर पर बंद हुए और नैस्डैक में एक प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई, क्योंकि नवीनतम आर्थिक आंकड़ों से पता चला है कि अमेरिकी निजी पेरोल सितंबर में उम्मीद से कम बढ़ी है। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 127.17 अंक या 0.39 प्रतिशत बढ़कर 33,129.55 पर, एसएंडपी 500 34.3 अंक या 0.81 प्रतिशत बढ़कर 4,263.75 पर और नैस्डैक कंपोजिट 176.54 अंक या 1.35 प्रतिशत बढ़कर 13,236.01 पर पहुंच गया।

F&O बैन में कौन-कौन से स्टॉक हैं?

तीन शेयरों - इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, डेल्टा कॉर्प और मणप्पुरम फाइनेंस को गुरुवार, 5 अक्टूबर के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) द्वारा एफ एंड ओ सेगमेंट प्रतिबंध के तहत रखा गया है। ऐसी कंपनियां जहां डेरिवेटिव अनुबंध बाजार-व्यापी स्थिति सीमा का 95% पार करते हैं एफएंडओ सेगमेंट में खराब श्रेणी में रखा गया है।

एफपीआई ने 4,424 करोड़ रुपये के शेयर बेचे

एनएसई के पास उपलब्ध अनंतिम आंकड़ों से पता चलता है कि एफपीआई बुधवार को 4,424.02 करोड़ रुपये के घरेलू शेयरों के शुद्ध विक्रेता थे, दूसरी ओर, घरेलू संस्थागत निवेशक (डीआईआई) 1,769.49 करोड़ रुपये के भारतीय इक्विटी के शुद्ध खरीदार बने।

डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे टूटा

बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे गिरकर 83.24 पर बंद हुआ, क्योंकि घरेलू इक्विटी में नरम रुख और विदेशी फंड के निरंतर बहिर्वाह ने निवेशकों की भावनाओं को प्रभावित किया। विदेशी मुद्रा व्यापारियों ने कहा कि विदेशी बाजार में अमेरिकी मुद्रा की मजबूती ने निवेशकों की भावनाओं को और प्रभावित किया।


नोट: पीटीआई, रॉयटर्स और अन्य एजेंसियों के इनपुट के साथ

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
