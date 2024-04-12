scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारMarkets Closing Today: Sensex, Nifty में 1% की गिरावट

Markets Closing Today: Sensex, Nifty में 1% की गिरावट

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 100 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, बुधवार को 2,778.17 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। बुधवार को बीएसई बेंचमार्क 354.45 अंक या 0.47 प्रतिशत चढ़कर 75,038.15 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर बंद हुआ।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi ,UPDATED: Apr 12, 2024 18:58 IST
अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों ने जून तक ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों को धराशायी कर दिया
अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों ने जून तक ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों को धराशायी कर दिया

अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों ने जून तक ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों को धराशायी कर दिया, जिसके बाद हालिया रिकॉर्ड तोड़ रैली के बाद निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली के कारण शुक्रवार को सेंसेक्स और निफ्टी में शुक्रवार को 1 प्रतिशत की गिरावट आई। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 793.25 अंक या 1.06 प्रतिशत गिरकर 74,244.90 पर बंद हुआ और इसके 27 घटक लाल निशान में बंद हुए। दिन के दौरान यह 848.84 अंक या 1.13 प्रतिशत गिरकर 74,189.31 पर आ गया। एनएसई निफ्टी 234.40 अंक या 1.03 प्रतिशत गिरकर 22,519.40 पर बंद हुआ, जिसमें इसके 45 घटक नीचे रहे। सभी निफ्टी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। सेंसेक्स बास्केट में, सन फार्मा, मारुति, पावर ग्रिड, टाइटन, जेएसडब्ल्यू स्टील, टेक महिंद्रा, लार्सन एंड टूब्रो और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रमुख पिछड़ गए। टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और नेस्ले को लाभ हुआ। "अमेरिकी मुद्रास्फीति में मासिक आधार पर 0.4% की वृद्धि हुई, जो उम्मीदों से अधिक है और अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में उछाल को बढ़ावा देती है।

advertisement

Also Read: Pakistan Economy Latest News: पाकिस्तान पर फिर छाए संकट के बादल

अमेरिकी फेड

 निवेशक इस साल अमेरिकी फेड की प्रत्याशित तीन दर कटौती की व्यवहार्यता पर सवाल उठा रहे हैं, जिससे ईएम में प्रदर्शन कम हुआ है। इस बीच, यूरोपीय बाजारों में तेजी रही क्योंकि ईसीबी ने नीतिगत दरों को बनाए रखा लेकिन जल्द ही संभावित दर कटौती का संकेत दिया। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, एशियाई बाजारों में, टोक्यो सकारात्मक क्षेत्र में रहा जबकि सियोल, शंघाई और हांगकांग में गिरावट दर्ज की गई। यूरोपीय बाजार सकारात्मक क्षेत्र में कारोबार कर रहे थे। वॉल स्ट्रीट गुरुवार को ज्यादातर बढ़त के साथ बंद हुआ। "निफ्टी 12 अप्रैल को सभी क्षेत्रों में मुनाफावसूली के कारण तेजी से नीचे बंद हुआ। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के रिटेल रिसर्च हेड दीपक जसानी ने कहा, "शुक्रवार को एशियाई शेयरों में गिरावट आई क्योंकि व्यापारियों ने इस साल यूएस फेड द्वारा मौद्रिक नीति में कम ढील की उम्मीद जताई थी।" 

व्यापक बाजार में

व्यापक बाजार में, बीएसई स्मॉलकैप गेज में 0.60 प्रतिशत की गिरावट आई और मिडकैप इंडेक्स में 0.49 प्रतिशत की गिरावट आई। सभी सूचकांक नीचे बंद हुए, जिसमें तेल और गैस में 1.28 प्रतिशत की गिरावट आई, उपयोगिताओं (1.02 प्रतिशत), रियल्टी (0.96 प्रतिशत), बैंकेक्स (0.91 प्रतिशत) कमोडिटीज (0.84 प्रतिशत), आईटी (0.84 प्रतिशत) और वित्तीय सेवाएं (0.81 प्रतिशत)। कुल 2,373 शेयरों में गिरावट आई, जबकि 1,466 में तेजी आई और 104 अपरिवर्तित रहे। बाजार बंद होने के बाद, टीसीएस ने अपनी चौथी तिमाही की आय की घोषणा की। फरवरी के लिए औद्योगिक उत्पादन और मार्च के लिए मुद्रास्फीति के आंकड़े दिन में बाद में जारी किए जाने थे। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.95 प्रतिशत बढ़कर 90.56 डॉलर प्रति बैरल हो गया। विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 100 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, बुधवार को 2,778.17 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। बुधवार को बीएसई बेंचमार्क 354.45 अंक या 0.47 प्रतिशत चढ़कर 75,038.15 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 111.05 अंक या 0.49 प्रतिशत बढ़कर 22,753.80 के रिकॉर्ड समापन शिखर पर पहुंच गया। दिन के दौरान, यह 132.95 अंक या 0.58 प्रतिशत उछलकर 22,775.70 के सर्वकालिक इंट्रा-डे शिखर पर पहुंच गया। ईद-उल-फितर के कारण गुरुवार को शेयर बाजार बंद थे।

advertisement

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Apr 12, 2024