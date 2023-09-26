Market Update: आज बाज़ार के क्या है ट्रिगर? एशियाई बाज़ारों से क्या मिल रहे हैं संकेत?

घरेलू शेयर बाजार के लिए आज ग्लोबल बाजारों से मिलेजुले संकेत नजर आ रहे हैं। एशियाई बाजारों में नरमी देखने को मिल रही है। आज गिफ्ट निफ्टी सपाट स्तर पर कारोबार करते नजर आएगा। कल अमेरिकी बाजार लगातार 4 दिनों की गिरावट के बाद हरे निशान में बंद हुआ है। नैस्डैक में करीब आधे फीसदी की तेजी देखी गयी है। स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइज शेयरों पर NSE और BSE पर सख्ती बढ़ने जा रही है। इन दोनों एक्सचेंजों पर SME सेगमेंट शेयरों पर शॉर्ट टर्म एडिशनल सर्विलांस उपाय के लिए फ्रेमवर्क लागू होगा। चार दिनों की गिरावट के बाद कल अमेरिकी शेयर बाजार हरे निशान में बंद हुए।

डाओ जोंस 43 अंक, S&P 500 इंडेक्स 17 अंक और नैस्डैक 60 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ। S&P 500 इंडेक्स 0.40 की कमजोरी के बाद बढ़त पर बंद हुआ था। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चेतावनी दी है कि 30 सितंबर तक स्पेंडिंग बिल नहीं चुकाने की सूरत में अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग पर असर पड़ेगा। सोमवार को डॉलर इंडेक्स 106 के स्तर पर पहुंच चुका है। बॉन्ड यील्ड भी 16 साल की ऊपरी स्तर पर पहुंच चुका है। 10-साल बॉन्ड यील्ड 4.55% के स्तर पर और 30-साल का बॉन्ड यील्ड 4.67% के स्तर पर था। सोमवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बिकवाली की है। हालांकि, घरेलू संस्थागत निवेशकों की ओर से खरीदारी भी देखने को मिली। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कल कैश मार्केट में 2,333.03 करोड़ रुपए के शेयरों की बिक्री की। जबकि, घरेलू संस्थागत निवेशकों ने कल कैश मार्केट में 1,579.28 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं।