ED की छापेमारी के बाद मणप्पुरम फाइनेंस के शेयरों में 4% की गिरावट

Manappuram Finance के शेयरों में बुधवार के कारोबार में 4 प्रतिशत की गिरावट आई क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने केरल के त्रिशूर में मणप्पुरम समूह के परिसरों पर कई स्थानों पर तलाशी ली। प्रमोटर वीपी नंदकुमार के मुख्यालय और आवास पर भी तलाशी ली गई।

150 करोड़ रुपये से अधिक की जमा राशि के अवैध संग्रह

ED द्वारा RBI की मंजूरी के बिना जनता से 150 करोड़ रुपये से अधिक की जमा राशि के अवैध संग्रह के आरोपों पर छापेमारी की जा रही है। ऐसा संदेह है कि समूह KYC मानदंडों का पालन किए बिना बड़े पैमाने पर नकद लेनदेन कर रहा था।

यह खबर ऐसे समय में आई है जब मणप्पुरम फाइनेंस का बोर्ड इस महीने के अंत में ऋण प्रतिभूतियां जारी करने पर विचार कर रहा था।