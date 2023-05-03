ED की छापेमारी के बाद मणप्पुरम फाइनेंस के शेयरों में 4% की गिरावट

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारED की छापेमारी के बाद मणप्पुरम फाइनेंस के शेयरों में 4% की गिरावट

ED द्वारा RBI की मंजूरी के बिना जनता से 150 करोड़ रुपये से अधिक की जमा राशि के अवैध संग्रह के आरोपों पर छापेमारी की जा रही है। ऐसा संदेह है कि समूह KYC मानदंडों का पालन किए बिना बड़े पैमाने पर नकद लेनदेन कर रहा था।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: May 3, 2023 13:07 IST
Manappuram Finance के शेयरों में 4 प्रतिशत की गिरावट
Manappuram Finance के शेयरों में बुधवार के कारोबार में 4 प्रतिशत की गिरावट आई क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने केरल के त्रिशूर में मणप्पुरम समूह के परिसरों पर कई स्थानों पर तलाशी ली। प्रमोटर वीपी नंदकुमार के मुख्यालय और आवास पर भी तलाशी ली गई।

150 करोड़ रुपये से अधिक की जमा राशि के अवैध संग्रह
ED द्वारा RBI की मंजूरी के बिना जनता से 150 करोड़ रुपये से अधिक की जमा राशि के अवैध संग्रह के आरोपों पर छापेमारी की जा रही है। ऐसा संदेह है कि समूह KYC मानदंडों का पालन किए बिना बड़े पैमाने पर नकद लेनदेन कर रहा था।

Manappuram Finance के परिसरों पर कई स्थानों पर तलाशी ली।
यह खबर ऐसे समय में आई है जब मणप्पुरम फाइनेंस का बोर्ड इस महीने के अंत में ऋण प्रतिभूतियां जारी करने पर विचार कर रहा था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
