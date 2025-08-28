scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार5 साल में 780% रिटर्न देने वाली कन्स्ट्रक्शन कंपनी ने अमेरिका में की बड़ी डील, शेयर का भाव ₹160 के पास

5 साल में 780% रिटर्न देने वाली कन्स्ट्रक्शन कंपनी ने अमेरिका में की बड़ी डील, शेयर का भाव ₹160 के पास

रियल एस्टेट सेक्टर की जानी-मानी कंपनी Man Infraconstruction शेयर फोकस में रहेगा। इसकी वजह कंपनी का नया अधिग्रहण है।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Aug 28, 2025 12:10 IST
Man Infraconstruction
Man Infraconstruction

रियल एस्टेट सेक्टर की जानी-मानी कंपनी Man Infraconstruction शेयर फोकस में रहेगा। इसकी वजह कंपनी का नया अधिग्रहण है। लंबे समय में इस शेयर ने निवेशकों को मल्टीबैगर (Multibagger Returns) रिटर्न दिए हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसमें गिरावट देखी गई है।

अगर कोई निवेशक पांच साल पहले कंपनी में पैसा लगाता, तो उसे 780% से ज्यादा का शानदार रिटर्न मिल चुका होता। लेकिन पिछले एक महीने में शेयर करीब 10% टूटा है और पिछले एक साल में इसमें 18% की गिरावट दर्ज की गई है। इसका मतलब है कि लंबी अवधि के निवेशकों को फायदा हुआ, जबकि शॉर्ट टर्म में शेयर दबाव में रहा।

advertisement

कंपनी में Quant Mutual Fund की भी अच्छी हिस्सेदारी है। फंड के पास Man Infraconstruction की लगभग 1.93% हिस्सेदारी है, जो करीब 77.8 लाख शेयरों के बराबर है। इसका मतलब है कि इस कंपनी की चाल सीधे-सीधे बड़े निवेशकों की नजर में रहती है।

कंपनी ने 26 अगस्त को एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए बताया कि उसकी पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी MICL Global, INC ने Admire 1250 LLC में 50% हिस्सेदारी खरीद ली है। यह डील कैश ट्रांजैक्शन के जरिए हुई है और इसमें शुरुआती निवेश करीब 5 मिलियन डॉलर का है।

इस डील का मकसद अमेरिका के डेलावेयर (Delaware, USA) में रियल एस्टेट डेवलपमेंट और उससे जुड़ी गतिविधियों को आगे बढ़ाना है। Admire 1250 LLC इसी साल अगस्त 2025 में बनाई गई कंपनी है और फिलहाल बिजनेस ऑपरेशंस की शुरुआती स्टेज में है। इस अधिग्रहण के बाद Man Infraconstruction अब भारतीय बाजार के साथ-साथ विदेशी प्रोजेक्ट्स में भी कदम रखेगी।

हालांकि कंपनी के हालिया नतीजे बहुत उत्साहजनक नहीं रहे। 13 अगस्त 2025 को घोषित Q1FY26 रिजल्ट्स में कंपनी का मुनाफा साल-दर-साल (YoY) आधार पर 28.3% घटकर ₹55.57 करोड़ रह गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह ₹77.50 करोड़ था। कंपनी की रेवेन्यू की स्थिति भी कमजोर रही और यह 46.5% घटकर ₹182.90 करोड़ पर आ गया, जो Q1FY25 में ₹341.62 करोड़ था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Aug 28, 2025