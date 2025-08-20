Multibagger Share: 7 करोड़ के शेयर खरीदे प्रमोटर ने, मैन इंफ्रा का शेयर फिर चढ़ेगा रॉकेट की तरह?

मुंबई की जानी-मानी Man Infraconstruction Ltd पिछले कुछ समय से शेयर मार्केट में सुर्खियों में है। यह कंपनी रियल स्टेट डेवलपमेंट में लंबे समय से काम कर रही है। करीब 50 सालों का अनुभव रखने वाली यह कंपनी पोर्ट, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रोड और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में मजबूत पकड़ रखती है। खासकर मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट में कंपनी ने अपनी अलग पहचान बनाई है, जहां यह समय पर हाई-क्वालिटी प्रोजेक्ट्स देने के लिए जानी जाती है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

कंपनी को लेकर सबसे बड़ी खबर यह है कि इसके प्रमोटर ने हाल ही में 4,61,959 इक्विटी शेयर खरीदे हैं, जिनकी कीमत करीब 7.38 करोड़ रुपये रही। यह खरीद ओपन मार्केट से की गई है। इसका मतलब है कि खुद कंपनी के प्रमोटर को इसके ग्रोथ पर भरोसा है और वे इसमें और पैसा लगा रहे हैं।

सिर्फ प्रमोटर ही नहीं, बल्कि विदेशी संस्थागत निवेशक यानी (FIIs) भी कंपनी पर भरोसा जता रहे हैं। जून 2025 में FIIs ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 4.28% कर ली, जो मार्च 2025 की तुलना में ज्यादा है। यह साफ इशारा है कि मैन इंफ्रा के बिजनेस मॉडल और फाइनेंशियल ग्रोथ को इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी पॉजिटिव मान रहे हैं।

कंपनी ने जून 2025 तक लगभग 416 करोड़ रुपये की ऑर्डर बुक घोषित की है। यह दिखाता है कि आने वाले समय में कंपनी के पास प्रोजेक्ट्स की कमी नहीं रहने वाली है। इसके अलावा कंपनी का मार्केट कैप भी 6,200 करोड़ रुपये से ज्यादा है। यह नेट कैश पॉजिटिव पोजीशन में है, यानी इसके ऊपर कोई कर्ज नहीं है।

अगर रिजल्ट्स की बात करें तो जून तिमाही में कंपनी ने 183 करोड़ रुपये की नेट सेल्स और 58 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दिखाया। वहीं पूरे FY25 में कंपनी की नेट सेल्स 1,108 करोड़ रुपये और नेट प्रॉफिट 313 करोड़ रुपये रहा। यह आंकड़े बताते हैं कि कंपनी का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है और इसकी कमाई स्थिर है।

कंपनी का शेयर भी निवेशकों को निराश नहीं कर रहा। मैन इंफ्रा का शेयर 52-वीक लो ₹135.05 प्रति शेयर से अब तक 20% से ज्यादा चढ़ चुका है। कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी(ROE) 18% और ROCE 24% है, जो काफी अच्छे माने जाते हैं। इसका मतलब है कि कंपनी अपने निवेश का बेहतरीन इस्तेमाल कर रही है।

आज कंपनी के शेयर में 2 फीसदी की तेजी आई है। खबर लिखते वक्त कंपनी के स्टॉक 1.94 फीसदी की तेजी के साथ ₹161.61 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा है। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर में 12 फीसदी की गिरावट आई है। एक साल में स्टॉक में 15 फीसदी की गिरावट आई है। लॉन्ग टर्म में शेयर ने शानदार परफॉर्मेंस दिया है। शेयर ने पांच साल में 767 फीसदी का रिटर्न दिया है।