M&M FIN Share Price: NBFC सेक्टर की कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd) के शेयर में बड़ी तेजी आ सकती है। आज ब्रोकरेज फर्म रेलिगेयर ब्रोकिंग (Religare Broking) ने M&M FIN पर 24.6% के अपसाइड की संभावना जताई है।

फिलहाल खबर लिखे जानें तक कंपनी का शेयर दोपहर 15:11 बजे तक बीएसई पर 1.35% या 3.55 रुपये की तेजी के साथ 266.65 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.24% या 3.25 रुपये चढ़कर 266.25 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

M&M FIN पर Religare Broking की राय

ब्रोकरेज ने अपने रिपोर्ट में कहा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का AUM (एसेट अंडर मैनेजमेंट) FY24 से FY27 के बीच 15.2% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। इसकी वजह महिंद्रा वाहनों की बढ़ती मांग, ग्रामीण इलाकों पर ध्यान और सरकार की मददगार नीतियां है।

ब्रोकरेज ने अपने रिपोर्ट में कहा कि कंपनी अब अपने पोर्टफोलियो को और मजबूत और संतुलित बनाने के लिए SME लोन, EV फाइनेंसिंग, लीजिंग और डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे नए क्षेत्रों में कदम बढ़ा रही है।

कम ब्याज दरों पर कर्ज मिलने और ज्यादा मुनाफे वाले लोन पर फोकस के चलते FY27 तक NII (नेट इंटरेस्ट इनकम) में 17.8% की ग्रोथ और लागत में सुधार की उम्मीद है।

एसेट क्वालिटी मजबूत बनी हुई है और क्रेडिट कॉस्ट घटकर 1.3% पर आ गई है। साथ ही, लाभ दरें भी बेहतर हो रही हैं - FY27 तक ROE (रिटर्न ऑन इक्विटी) के 14.4% और ROA (रिटर्न ऑन एसेट्स) के 2% तक पहुंचने की उम्मीद है।

M&M FIN Share Price Target

ब्रोकरेज ने अपने रिपोर्ट में कहा कि PAT (नेट प्रॉफिट) के 23.6% की दर से बढ़ने के अनुमान के साथ, हम इस स्टॉक पर Buy रेटिंग बनाए रखते हैं और अगले 12-18 महीनों में इसका टारगेट प्राइस ₹327 तय करते हैं जो इसके 22 अगस्त के CMP 262 रुपये से 24.6% ज्यादा है।