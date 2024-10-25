scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारइस Maharatna PSU का Q2 में बढ़ा मुनाफा, साथ ही डिविडेंड का भी एलान

इस Maharatna PSU का Q2 में बढ़ा मुनाफा, साथ ही डिविडेंड का भी एलान

महारत्न कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (NTPC) ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही PSU ने अंतरिम डिविडेंड का भी एलान किया है। आइये जानते हैं कैसे रहे हैं रिजल्ट्स?

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Oct 25, 2024 06:55 IST

नतीजे
वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 3884 करोड़ रुपए से बढ़कर 4649 करोड़ रुपए हो गया है। इस हिसाब से मुनाफे में करीब 19 प्रतिशत का उछाल है। वहीं दूसरी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 40,875 करोड़ रुपए से घटकर 40,328 करोड़ रुपए हो गया है (YoY), यानि आय में 1.3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई है। कंपनी का EBITDA साल दर साल 10,537 करोड़ रुपये से घटकर 9,676 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। कंपनी का EBITDA मार्जिन साल दर साल 25.7 फीसदी घटकर 24 फीसदी पर आ गया है। NTPC ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में 220 बिलियन यूनिट बिजली का प्रोडक्शन किया है, जो पिछले साल की इसी अवधि में 212 बिलियन यूनिट था।

डिविडेंड
इसके साथ ही PSU ने अपनी रेगुलेटरी फाइलिंग में वित्त वर्ष 2025 के पहले अंतरिम डिविडेंड का एलान कर दिया है। शेयर बाजार को दी जानकारी के मुताबिक एनटीपीसी ने 2.50 रुपये प्रति शेयर की दर से पहला अंतरिम डिविडेंड देने का फैसला किया है। यह डिविडेंड 10 रुपये फेस वैल्यू वाले हर पेड अप इक्विटी शेयर पर दिया जाएगा। डिविडेंड का भुगतान 18 नवंबर 2024 को किया जाएगा।

शेयरों की चाल
पिछले एक साल मे में कंपनी के शेयर में 77.38 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली है। शेयर का 52 वीक हाई 448.45 रुपये है।


 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Oct 25, 2024