दो साल में सबसे बड़ा डिविडेंड! बजाज ग्रुप की ये कंपनी देगी 1600% का मोटा Dividend, चेक करें रिकॉर्ड डेट

दो साल में सबसे बड़ा डिविडेंड! बजाज ग्रुप की ये कंपनी देगी 1600% का मोटा Dividend, चेक करें रिकॉर्ड डेट

कंपनी ऑटोमोबाइल पार्ट्स और उपकरण बनाती है। कंपनी खासतौर पर प्रेशर डाई कास्टिंग डाई, जिग्स और फिक्स्चर जैसे प्रोडक्ट्स तैयार करती है, जो दोपहिया और तिपहिया वाहनों में इस्तेमाल होते हैं।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 15, 2025 16:52 IST

Dividend Stock: बजाज ग्रुप की कंपनी महाराष्ट्र स्कूटर्स (Maharashtra Scooters) ने आज अपने शेयरधारकों के लिए बड़ी घोषणा की है। कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में 1600% के डिविडेंड का ऐलान किया है। कंपनी ने इसके लिए रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट भी तय कर दिया है। 

इसके अलावा कंपनी ने सौरभ एरांडे को 1 अक्टूबर 2025 से नया कंपनी सेक्रेटरी बनाया है। ये फैसला कंपनी की नॉमिनेशन और रेम्यूनरेशन कमेटी की सलाह पर लिया गया है।

आज कंपनी का शेयर बीएसई पर 0.10% या 17.30 रुपये गिरकर 18002 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.21% या 37 रुपये टूटकर 17,942 रुपये पर बंद हुआ। 

Maharashtra Scooters Dividend 

कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसके बोर्ड मेंबर्स ने हर शेयर पर 1600% का तगड़ा डिविडेंड देने की मंजूरी दी है। इसके मतलब कंपनी अपने निवेशकों को 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 160 रुपये का डिविडेंड देगी।

Maharashtra Scooters Dividend Record Date

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि तय डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट आगामी 22 सितंबर 2025 है।

Maharashtra Scooters Dividend Payment Date

कंपनी ने बताया कि वो डिविडेंड की पेमेंट 13 अक्टूबर को या इसके आस-पास करेगी।

Maharashtra Scooters Dividend History

आज घोषित हुआ डिविडेंड पिछले 2 साल में सबसे बड़ा है।

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले जून 2025 में 60 रुपये का डिविडेंड दिया था जिसमें से 30 रुपये का स्पेशल डिविडेंड था। इससे पहले कंपनी ने सितंबर 2024 में 110 रुपये का डिविडेंड, जून 2024 में 60 रुपये का डिविडेंड और सितंबर 2023 में 110 रुपये का डिविडेंड दिया था।

कंपनी के बारे में

महाराष्ट्र स्कूटर्स ऑटोमोबाइल पार्ट्स और उपकरण बनाती है। कंपनी खासतौर पर प्रेशर डाई कास्टिंग डाई, जिग्स और फिक्स्चर जैसे प्रोडक्ट्स तैयार करती है, जो दोपहिया और तिपहिया वाहनों में इस्तेमाल होते हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 15, 2025