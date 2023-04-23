scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारMacrotech Developers: मैक्रोटेक डेवलपर्स शुद्ध लाभ 39% बढ़ा, बोनस इश्यू और 2 रुपए के डिविडेंड का ऐलान

Macrotech Developers: मैक्रोटेक डेवलपर्स शुद्ध लाभ 39% बढ़ा, बोनस इश्यू और 2 रुपए के डिविडेंड का ऐलान

Real Estate फर्म मैक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड (लोढ़ा) ने शनिवार को 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए शुद्ध लाभ में 39% की छलांग लगाते हुए 744 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Apr 23, 2023 17:39 IST
Macrotech Developers 744 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की।
Macrotech Developers 744 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की।

रियल एस्टेट फर्म मैक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड (लोढ़ा) ने शनिवार को 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए शुद्ध लाभ में 39% की छलांगलगाते हुए 744 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की।

इससे पहले एक साल पहले की अवधि में 535 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया। कंपनी के बोर्ड ने 1:1 बोनस इश्यू घोषित किया। बोनस इश्यू के तहत कंपनी 48.18 करोड़ शेयर जारी करेगी।

advertisement
Macrotech Developers
Macrotech Developers

शनिवार को, कंपनी के बोर्ड ने 10 रुपये के मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर पर 2 रुपये यानी 20% के अंतिम लाभांश को भी मंजूरी दे दी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Apr 23, 2023