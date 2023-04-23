Macrotech Developers: मैक्रोटेक डेवलपर्स शुद्ध लाभ 39% बढ़ा, बोनस इश्यू और 2 रुपए के डिविडेंड का ऐलान
Real Estate फर्म मैक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड (लोढ़ा) ने शनिवार को 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए शुद्ध लाभ में 39% की छलांग लगाते हुए 744 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की।
Advertisement
Macrotech Developers 744 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की।
रियल एस्टेट फर्म मैक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड (लोढ़ा) ने शनिवार को 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए शुद्ध लाभ में 39% की छलांगलगाते हुए 744 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की।
इससे पहले एक साल पहले की अवधि में 535 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया। कंपनी के बोर्ड ने 1:1 बोनस इश्यू घोषित किया। बोनस इश्यू के तहत कंपनी 48.18 करोड़ शेयर जारी करेगी।
advertisement
शनिवार को, कंपनी के बोर्ड ने 10 रुपये के मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर पर 2 रुपये यानी 20% के अंतिम लाभांश को भी मंजूरी दे दी।
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।