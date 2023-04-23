रियल एस्टेट फर्म मैक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड (लोढ़ा) ने शनिवार को 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए शुद्ध लाभ में 39% की छलांगलगाते हुए 744 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की।

इससे पहले एक साल पहले की अवधि में 535 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया। कंपनी के बोर्ड ने 1:1 बोनस इश्यू घोषित किया। बोनस इश्यू के तहत कंपनी 48.18 करोड़ शेयर जारी करेगी।

शनिवार को, कंपनी के बोर्ड ने 10 रुपये के मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर पर 2 रुपये यानी 20% के अंतिम लाभांश को भी मंजूरी दे दी।