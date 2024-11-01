LPG Gas Cylinders की कीमतों में बढ़ोतरी, महंगाई का झटका!

दिवाली के अगले दिन सुबह-सुबह यानि 1 नवंबर 2024 को आम आदमी के लिए महंगाई बम फूटा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 62 रुपये तक बढ़ा दिए हैं। हालांकि राहत की बात ये रही है कि कंपनियों ने 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। बढ़ी हुई कीमतें आज ही लागू हो जाएगी। इसके साथ ही तेल कंपनियों ने हवाई किराए के भी महंगे होने का संकेत को देते हुए Aviation Turbine Fuel (ATF) की कीमतों को बढ़ा दिया है। इस तेल का इस्तेमाल एयरक्राफट में होता है। इस हवाई यात्रियों की जेब पर सीधा असर होगा।

advertisement

आइये नजर डालते हैं अलग-अलग शहरों में कॉमर्शियल सिलेंडर के रेट्स पर

दिल्ली - 1802 रुपये

कोलकाता - 1911 रुपये

मुंबई - 1754 रुपये

चेन्नई - 1964 रुपये

आइये नजर डालते हैं अलग-अलग शहरों में घरेलू सिलेंडर के रेट्स पर, आपको बता दें कि घरेलू गैस सिलेंडर यानि 14.2kg वाले सिलेंडर की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।

दिल्ली - 803 रुपये

कोलकाता - 829 रुपये

मुंबई - 802 रुपये

चेन्नई - 818 रुपये

हवाई सफर होगा महंगा

इसके साथ ही दीवाली के मौके पर हवाई यात्रियों को भी बड़ा झटका लगा है। तेल कंपनियों ने बड़ा झटका देते हुए जेट फ्यूल की कीमतों को बढ़ा दिया है। इससे आने वाले दिनों में फ्लाइट टिकट महंगे हो सकते हैं। ATF की कीमतों में करीब 3 हजार रुपये प्रति किलो तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है।

मेट्रो शहरों में ATF की कीमत (घरेलू)

दिल्ली 90,538 रुपए

कोलकाता 93,392 रुपए

मुंबई 84,642 रुपए

चेन्नई 93,957 रुपए