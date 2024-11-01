LPG Gas Cylinders की कीमतों में बढ़ोतरी, महंगाई का झटका!

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारLPG Gas Cylinders की कीमतों में बढ़ोतरी, महंगाई का झटका!

दीवाली के अगले दिन ही आम लोगों को जोर का झटका लगा है। LPG सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं। यहां तक के हवाई सफर महंगे भी महंगा होने जा रहा है। आपके शहर में कितनी महंगी हुई गैस, यहां चेक करें

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Nov 1, 2024 08:55 IST

दिवाली के अगले दिन सुबह-सुबह यानि 1 नवंबर 2024 को आम आदमी के लिए महंगाई बम फूटा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 62 रुपये तक बढ़ा दिए हैं। हालांकि राहत की बात ये रही है कि कंपनियों ने 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। बढ़ी हुई कीमतें आज ही लागू हो जाएगी। इसके साथ ही तेल कंपनियों ने हवाई किराए के भी महंगे होने का संकेत को देते हुए Aviation Turbine Fuel (ATF) की कीमतों को बढ़ा दिया है। इस तेल का इस्तेमाल एयरक्राफट में होता है। इस हवाई यात्रियों की जेब पर सीधा असर होगा।

आइये नजर डालते हैं अलग-अलग शहरों में कॉमर्शियल सिलेंडर के रेट्स पर
दिल्ली - 1802 रुपये
कोलकाता - 1911 रुपये
मुंबई - 1754 रुपये
चेन्नई - 1964 रुपये

आइये नजर डालते हैं अलग-अलग शहरों में घरेलू सिलेंडर के रेट्स पर, आपको बता दें कि घरेलू गैस सिलेंडर यानि 14.2kg वाले सिलेंडर की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।

दिल्ली - 803 रुपये
कोलकाता - 829 रुपये
मुंबई - 802 रुपये
चेन्नई - 818 रुपये

हवाई सफर होगा महंगा
इसके साथ ही दीवाली के मौके पर हवाई यात्रियों को भी बड़ा झटका लगा है। तेल कंपनियों ने बड़ा झटका देते हुए जेट फ्यूल की कीमतों को बढ़ा दिया है। इससे आने वाले दिनों में फ्लाइट टिकट महंगे हो सकते हैं। ATF की कीमतों में करीब 3 हजार रुपये प्रति किलो तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है।

मेट्रो शहरों में ATF की कीमत (घरेलू)
दिल्ली        90,538 रुपए
कोलकाता   93,392 रुपए
मुंबई          84,642 रुपए
चेन्नई          93,957 रुपए

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
