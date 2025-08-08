scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारभारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी के शेयर में आ सकती है 27% की रैली! जेएम फाइनेंशियल का BUY कॉल - चेक करें टारगेट

आज घरेलू ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल (JM Financial) ने एलआईसी के शेयर में 27.6% के अपसाइड की संभावना जताई है। चेक करें टारगेट

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Aug 8, 2025 11:23 IST

LIC Share Price: देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (Life Insurance Corporation of India (LIC)) के शेयर में आज 3 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। इस बीच आज घरेलू ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल (JM Financial) ने एलआईसी के शेयर में 27.6% के अपसाइड की संभावना जताई है। 

एलआईसी पर ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल ने कहा कि LIC ने मजबूत तिमाही नतीजे दिए हैं। कंपनी की कमाई (टोटल APE) 9% बढ़कर ₹70.6 अरब हो गई और मुनाफे के मार्जिन (VNB मार्जिन) में भी 1.5% की बढ़त हुई, जो अब 15.4% है। यह  उम्मीद से बेहतर रहा। 

कंपनी का नया बिजनेस प्रॉफिट (VNB) 21% बढ़कर ₹17 अरब पहुंच गया। इसमें यूनिट लिंक्ड प्लान (ULIPs) और पॉलिसी की औसत कीमत में 23% की बढ़त का बड़ा योगदान रहा।

हाई कीमत वाली पॉलिसियों में बेहतर प्रदर्शन (जैसे कि कम मृत्यु दर और पॉलिसी को जारी रखने की दर) और खर्च पर नियंत्रण की वजह से मुनाफे के मार्जिन मजबूत रहे।

हालांकि अक्टूबर 2024 से शेयर का प्रदर्शन कमजोर रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू अभी भी सस्ती है (FY27e EVPS का सिर्फ 0.6x)। 

जेएम फाइनेंशियल को उम्मीद है कि FY26 की दूसरी छमाही से ग्रोथ में सुधार देखने को मिलेगा। 

LIC Share Price Target

ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 12 महीने के लिए 1111 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज ने CMP 885 के आधार पर यह टारगेट दिया है जो 27.6% के अपसाइड को दिखाता है। 

LIC Share Price

खबर लिखे जानें तक कंपनी का शेयर सुबह 11:14 बजे तक एनएसई पर 2.98% या 26.40 रुपये चढ़कर 911.40 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 2.97% या 26.30 रुपये की तेजी के साथ 911.75 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Aug 8, 2025