LIC Mutual Fund ने साल 2025 के लिए इन सेक्टर्स पर लगाया दांव
LIC Mutual Fund के इक्विटी के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर योगेश पटिल ₹340 करोड़ के फंड्स को मैनेज करते हैं। ऐसे में निवेशक जरूर जानना चाहेंगे कि इतने ब ड़े फंड को मैनेज करने वाले शख्स किन सेक्टर्स पर बुलिश हैं, आइये जानते हैं इसका जवाब।
LIC Mutual Fund के इक्विटी के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मानते हैं कि साल 2025 में भारत की ग्रोथ स्टोरी को लेकर आशावादी हैं और उनके टॉप सेक्टोरल निवेश पूंजीगत व्यय (कैपिटल एक्सपेंडिचर), मैन्युफैक्चरिंग, IT और वित्तीय सेक्टर पर केंद्रित हैं। कैपेक्स चक्र चल रहा है, जो कार्बनमुक्ति और शहरीकरण में निवेश के जरिए समर्थित है, 2025 में प्रमुख ग्रोथ प्रेरक होगा।
उन्होंने भारत की ग्रॉस फाइनेंशियल कैपिटल निर्माण में सरकार और निजी सेक्टर के कैपेक्स के महत्वपूर्ण योगदान की ओर इशारा करते हुए, इन क्षेत्रों में डबल डिजिट ग्रोथ का अनुमान जताया है।
निर्माण क्षेत्र, जो चीन-प्लस-वन रणनीति और बढ़ती परियोजना घोषणाओं से प्रेरित है, इन्हें मजबूत गति मिलने की उम्मीद है।
आईटी क्षेत्र, जो दो सालों की कठिनाइयों के बाद अब सुधार के संकेत दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब मैनेजमेंट की टिप्पणियां प्रोजेक्ट कैंसिलेशन की चिंता से बदलकर एक सकारात्मक दृष्टिकोण की ओर बढ़ रही हैं।
आईटी कंपनियां अब कुछ विशेष भौगोलिक क्षेत्रों और क्षेत्रों जैसे कि BFSI (बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा) से वृद्धि देख रही हैं। हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि संभावित ट्रंप प्रशासन के तहत नीतियों जैसे भू-राजनीतिक कारक इस क्षेत्र की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं।
जहां व्यापक BFSI क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा और असुरक्षित ऋणों में जोखिम के कारण कुछ सतर्कता की आवश्यकता है, वहीं वह चयनित निजी बैंकों और अनुशासित क्रेडिट प्रैक्टिस वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के प्रति आशावादी बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार, जो उच्च वास्तविकता, कम कृषि लागत और सरकारी समर्थन से प्रेरित है, 2025 में उपभोग और निवेश को और बढ़ावा दे सकता है।
डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।