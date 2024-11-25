LIC ने बदली निवेश रणनीति, अब छोटे शेयरों का क्या होगा?

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने सितंबर तिमाही में अपने 285 होल्डिंग्स में से 75 में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई, जबकि 7 नई कंपनियों के शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीमाकर्ता की कुल ग्रॉस परचेज वैल्यू ₹56,000 करोड़ थी (तिमाही के औसत मूल्य के आधार पर), जिसमें से लगभग आधे फंड लार्ज-कैप शेयरों में निवेश किए गए थे। इस दौरान कुल सेलिंग वैल्यू ₹38,000 करोड़ से अधिक रहा, जिससे LIC का नेट बाइंग ₹18,000 करोड़ से अधिक रही है।

इस तिमाही में LIC ने 84 कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी घटाई और सात कंपनियों से पूरी तरह बाहर हो गई। वहीं बाकी 111 कंपनियों में उसकी हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं रहा। LIC के 285 शेयरों का पोर्टफोलियो ₹16.76 लाख करोड़ तक बढ़ गया, जबकि पिछले तिमाही में यह ₹15.72 लाख करोड़ था, जैसा कि प्राइम डाटाबेस के आंकड़ों में दिखाया गया है।

यह ध्यान देने वाली बात है कि LIC की रणनीतिक खरीदारी की यह लहर विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) और घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) से मजबूत निवेश बाइंग के साथ मेल खाती है, जो निरंतर बुल मार्केट के दौरान हुआ। FIIs ने ₹88,459 करोड़ का निवेश किया, जबकि DIIs ने ₹1.04 लाख करोड़ का योगदान दिया।

क्या खरीदा?

ब्लू-चिप स्टॉक्स में LIC की सबसे बड़ी निवेशों में शामिल थे। जिसमें Larsen & Toubro (L&T) ₹3,439 करोड़ के निवेश के साथ, इसके बाद Maruti Suzuki India (₹2,857 करोड़) और Bajaj Finance Ltd (₹2,659 करोड़) थे। अन्य प्रमुख निवेशों में शामिल IndusInd Bank (₹2,396 करोड़), Mahindra & Mahindra (₹1,839 करोड़), State Bank of India (₹1,824 करोड़), Reliance Industries (₹1,686 करोड़), Bajaj Finserv (₹1,519 करोड़), Kotak Mahindra Bank (₹1,363 करोड़), औरICICI Bank (₹1,351 करोड़)।

कुछ हिस्सा बेचा

बिक्री के मोर्चे पर, LIC के प्रमुख डिवेस्टमेंट्स में Lupin शामिल था, जिसमें ₹2,230 करोड़ के शेयर बेचे गए, इसके बाद NTPC और HDFC एसेट मैनेजमेंट थे, जिनकी बिक्री ₹2,129 करोड़ और ₹2,105 करोड़ थी। इसके अलावा Hero MotoCorp (₹1,987 करोड़), Tata Consultancy Services (₹1,732 करोड़), GAIL India (₹1,726 करोड़), Voltas (₹1,718 करोड़), Tata Power (₹1,706 करोड़), और HPCL (₹1,562 करोड़) जैसे शेयरों में भी बिकवाली की।

कहां ली एंट्री?

LIC ने अपने पोर्टफोलियो को डायरवर्सिफाई करते हुए 7 नई कंपनियों के शेयर जोड़े, जिनमें शामिल हैं Cyient Ltd, Shyam Metalics & Energy Ltd, Sanofi Consumer Healthcare India, Shriram Finance, IDFC First Bank, Bank of Maharashtra और Bharat Electronics हैं, जिनका कुल खरीद वैल्यू लगभग ₹8,560 करोड़ था।

कहां की एग्जिट?

दूसरी ओर बीमाकर्ता ने आठ कंपनियों से बाहर निकलने का निर्णय लिया, जिनमें Procter & Gamble Hygiene & Healthcare, Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp, Southern Petrochemical Industries, Sumitomo Chemical India, Reliance Home Finance, City Union Bank, Reliance Naval & Engineering और GMR Airports, शामिल हैं, जिनकी कुल बिक्री ₹3,777.25 करोड़ रही, जो सितंबर तिमाही के औसत मूल्य पर आधारित थी।

डिस्क्लेमर: शेयर बाजार में निवेश जोखिमपूर्ण हो सकता है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लें।