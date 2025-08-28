30 रुपये के इस NBFC शेयर में LIC और प्रमोटर दोनों का भरोसा, SBI के पास भी हिस्सेदारी

NBFC सेक्टर की कंपनी Paisalo Digital गुरुवार के ट्रेडिंग सेशन में ₹30.45 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे है। कंपनी के प्रमोटर Equilibrated Venture Cflow Pvt Ltd द्वारा ताजा शेयर खरीदने के बाद स्टॉक फोकस में है।

बता दें कि मंगलवार को Paisalo Digital का शेयर NSE पर ₹30.40 प्रति शेयर पर बंद हुआ, जो 0.30% की हल्की बढ़त दिखाता है। हालांकि शॉर्ट टर्म में यह स्टॉक कमजोर रहा है। पिछले एक महीने में इसमें 4% की गिरावट आई है और छह महीने में यह करीब 18.35% टूटा है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

Paisalo Digital उन चुनिंदा NBFC शेयरों में से है जो LIC के पोर्टफोलियो में शामिल हैं। शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, LIC के पास कंपनी में 1.12% हिस्सेदारी है, जो लगभग 77.59 लाख शेयरों के बराबर है। यानी बड़े संस्थागत निवेशकों का भी इसमें भरोसा बरकरार है।

कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि इसके प्रमोटर Equilibrated Venture Cflow Pvt Ltd ने अपनी हिस्सेदारी 16.50% से बढ़ाकर 16.68% कर ली है। इस बार प्रमोटर ने 16,36,470 शेयर खरीदे, जिनकी कीमत करीब ₹4.93 करोड़ रही। यह डील ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के जरिए हुई।

यह पहली बार नहीं है जब प्रमोटर ने हिस्सेदारी बढ़ाई है। इससे पहले 25 जुलाई 2025 को भी कंपनी ने एक्सचेंज को जानकारी दी थी कि प्रमोटर ने 74,70,000 शेयर खरीदे, जिससे उनकी हिस्सेदारी 15.67% से बढ़कर 16.50% हो गई थी। उस खरीद की कीमत करीब ₹24.85 करोड़ थी।

फाइनेंशियल रिजल्ट्स के लिहाज से कंपनी का परफॉर्मेंस बेहतर रहा। जून तिमाही 2025 (Q1FY26) में Paisalo Digital का नेट प्रॉफिट साल-दर-साल (YoY) आधार पर 13.25% बढ़कर ₹47 करोड़ हो गया, जो पिछले साल इसी तिमाही में ₹41.5 करोड़ था। कंपनी की कुल इनकम 17.2% बढ़कर ₹218.71 करोड़ पहुंच गई, जो Q1FY25 में ₹186.55 करोड़ थी।

इंटरेस्ट इनकम में 21.7% की तेजी आई और यह ₹200.88 करोड़ हो गई। हालांकि, फीस और कमीशन इनकम थोड़ी घटकर ₹17.37 करोड़ रही। खर्च बढ़ने के बावजूद, कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 13.9% बढ़कर ₹63.60 करोड़ पहुंचा।

