Latest News on Railway Stocks: RVNL का स्टॉक फिर भागा 5%

सरकारी कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) के शेयरों में शुक्रवार को दोपहर के सत्र में 5% की तेजी आई। इस कंपनी को पूर्वी रेलवे से 202.87 करोड़ रुपये का नया ऑर्डर मिला है। ऑर्डर को 18 महीने के भीतर पूरा करना होगा। बीएसई पर आरवीएनएल के शेयर 579.35 रुपये के पिछले बंद भाव के मुकाबले 4.94% बढ़कर 608 रुपये पर पहुंच गए। बीएसई पर आरवीएनएल का मार्केट कैप 1.26 लाख करोड़ रुपये रहा।

आरवीएनएल ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि रेल विकास निगम लिमिटेड को 3000 मीट्रिक टन की मांग को पूरा करने के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर डिवीजन के खड़गपुर-भद्रक खंड पर 2x25 केवी सिस्टम में 132 केवी ट्रैक्शन सबस्टेशन, सेक्शनिंग पोस्ट (एसपी) और सब सेक्शनिंग पोस्ट (एसएसपी) की डिजाइन के लिए ऑर्डर मिला है। गुरुवार को आरवीएनएल ने कहा कि उसने पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस स्टॉक ने 6 महीने में 147 प्रतिशत रिटर्न दिया है।