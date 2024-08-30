scorecardresearch
Latest News on Railway Stocks: RVNL का स्टॉक फिर भागा 5%

बीएसई पर आरवीएनएल के शेयर 579.35 रुपये के पिछले बंद भाव के मुकाबले 4.94% बढ़कर 608 रुपये पर पहुंच गए। बीएसई पर आरवीएनएल का मार्केट कैप 1.26 लाख करोड़ रुपये रहा।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Aug 30, 2024 16:17 IST
सरकारी कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) के शेयरों में शुक्रवार को दोपहर के सत्र में 5% की तेजी आई। इस कंपनी को पूर्वी रेलवे से 202.87 करोड़ रुपये का नया ऑर्डर मिला है। ऑर्डर को 18 महीने के भीतर पूरा करना होगा।  बीएसई पर आरवीएनएल के शेयर 579.35 रुपये के पिछले बंद भाव के मुकाबले 4.94% बढ़कर 608 रुपये पर पहुंच गए। बीएसई पर आरवीएनएल का मार्केट कैप 1.26 लाख करोड़ रुपये रहा। 

आरवीएनएल ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि रेल विकास निगम लिमिटेड को 3000 मीट्रिक टन की मांग को पूरा करने के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर डिवीजन के खड़गपुर-भद्रक खंड पर 2x25 केवी सिस्टम में 132 केवी ट्रैक्शन सबस्टेशन, सेक्शनिंग पोस्ट (एसपी) और सब सेक्शनिंग पोस्ट (एसएसपी) की डिजाइन के लिए ऑर्डर मिला है।  गुरुवार को आरवीएनएल ने कहा कि उसने पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस स्टॉक ने 6 महीने में 147 प्रतिशत रिटर्न दिया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Aug 30, 2024