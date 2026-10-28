एक अपडेट और 6% तक उछला L&T का शेयर! ऑर्डर बुक भी रिकॉर्ड स्तर पर- डिटेल्स

इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की दिग्गज कंपनी लार्सन एंड टुब्रो (L&T) के शेयरों में बुधवार को जोरदार तेजी देखने को मिल रही है।कंपनी के शानदार तिमाही नतीजों के बाद शेयर करीब 6 फीसदी उछल गया।

दोपहर 2:40 बजे तक स्टॉक एनएसई पर 3.95% या 144.70 रुपये चढ़कर 3,809.80 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और बीएसई पर स्टॉक 3.75% या 137.60 रुपये की तेजी के साथ 3807.60 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

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वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 33 फीसदी बढ़ा है। वहीं, कंपनी को एक तिमाही में अब तक के सबसे ज्यादा नए ऑर्डर मिले हैं। हालांकि, बढ़ती कमाई के बीच कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन पर दबाव भी देखने को मिला।

L&T के मुनाफे और रेवेन्यू में कितनी बढ़ोतरी?

सितंबर तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर करीब 33 फीसदी बढ़कर 5,202 करोड़ रुपये पहुंच गया। पिछले साल की समान तिमाही में यह 3,926 करोड़ रुपये था।

कंपनी का ऑपरेशंस से रेवेन्यू भी करीब 16 फीसदी बढ़कर 78,750 करोड़ रुपये हो गया। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी ने 67,984 करोड़ रुपये का रेवेन्यू दर्ज किया था।

इन नतीजों के बाद कंपनी का शेयर 6.05 फीसदी चढ़कर 3,892 रुपये के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया। पिछले कारोबारी सत्र में शेयर 3,670 रुपये पर बंद हुआ था।

कंपनी को मिले रिकॉर्ड ऑर्डर

दूसरी तिमाही में L&T को कुल 1,47,665 करोड़ रुपये के नए ऑर्डर मिले। यह पिछले साल के मुकाबले 28 फीसदी ज्यादा और कंपनी के इतिहास में किसी एक तिमाही का सबसे बड़ा आंकड़ा है।

30 सितंबर 2026 तक कंपनी की कुल ऑर्डर बुक 8,53,514 करोड़ रुपये पहुंच गई। यह मार्च 2026 के मुकाबले 15 फीसदी ज्यादा है।

खास बात यह है कि कुल ऑर्डर बुक में अंतरराष्ट्रीय कारोबार की हिस्सेदारी 54 फीसदी रही। सितंबर तिमाही में विदेशों से 92,375 करोड़ रुपये के नए ऑर्डर मिले, जो कुल नए ऑर्डर का 63 फीसदी है।

कंपनी को हाइड्रोकार्बन, कार्बनलाइट सॉल्यूशंस, एयरपोर्ट और बिजली ट्रांसमिशन जैसे कारोबारों में बड़े ऑर्डर मिले।

कमाई बढ़ी, फिर भी मार्जिन पर दबाव क्यों?

रेवेन्यू और मुनाफे में बढ़ोतरी के बावजूद कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन कमजोर हुआ है। दूसरी तिमाही में एलएंडटी का एबिटडा 6,840 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल 6,810 करोड़ रुपये था। हालांकि, एबिटडा मार्जिन 10 फीसदी से घटकर 8.7 फीसदी रह गया।

कंपनी के मुताबिक, अलग-अलग कारोबारों में कम मार्जिन और रेवेन्यू के मिश्रण में बदलाव के कारण यह दबाव आया। खासकर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े कारोबारों की हिस्सेदारी बढ़ने का असर मार्जिन पर पड़ा।

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मुनाफे में तेजी की एक और वजह

L&T की अन्य स्रोतों से होने वाली आय भी बढ़कर 2,310 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले साल 1,380 करोड़ रुपये थी। इस बढ़ोतरी में अतिरिक्त कैश पर बेहतर रिटर्न और एलएंडटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज के एसडब्ल्यूसी कारोबार की बिक्री से मिले एकमुश्त लाभ का योगदान रहा।