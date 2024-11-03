इस ₹2 के स्टॉक ने निवेशकों को दिया छप्परफाड़ रिटर्न!

निवेशकों के बीच Penny Stocks को लेकर रुझान लगातार बढ़ रहा है। पेनी स्टॉक वो होते हैं जिनकी कीमत बेहद कम होती है, लेकिन इनमें निवेश करना काफी जोखिम भरा हो सकता है। हालांकि कुछ स्टॉक्स ने निवेशकों को भारी-भरकम रिटर्न्स दिए हैं। ऐसा ही एक पेनी स्टॉक ने निवेशकों को बेहद कम समय में जबरदस्त रिटर्न दिए हैं। 2 रुपये से कम कीमत के इस शेयर में पिछले काफी दिनों से जबरदस्त तेजी देखी जा रही है।

इस शेयर का नाम Landmarc Leisure Corporation Ltd है। इसकी कीमत अभी 2.13 रुपये है। इस शेयर ने पिछले 6 महीने में ही निवेशकों की रकम को दोगुने से ज्यादा यानि 136 प्रतिशत कर दिया है। वहीं एक महीने में इसका रिटर्न 82 प्रतिशत से ज्यादा रहा है। एक महीने पहले शेयर की कीमत 1.12 रुपये थी। तब से अब इसमें 82 फीसदी का उछाल आ गया है। अगर आपने एक महीने पहले इसमें एक लाख निवेश किए होते तो आज उन एक लाख रुपये की वैल्यू करीब 2 लाख रुपये होती।

आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि 6 महीने पहले इसके शेयर की कीमत 90 पैसे थी। ऐसे में इसने अब तक करीब 120 प्रतिशत रिटर्न दिया है। अगर आपने 6 महीने पहले इसके एक लाख रुपये के शेयर खरीदे होते तो ये 2.20 लाख रुपये में बदल चुके होते।

बिजनेस मॉडल

इस कंपनी की स्थापना 1991 में हुई थी। यह कंपनी वेलनेस, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट सेक्टर में काम करती है। कंपनी स्पा और सैलून सेक्टर में भी कदम रख चुकी है। कंपनी का 'लैंडमार्क फिल्म्स' नाम से प्रोडक्शन हाउस भी है।

अहम बातें

लेकिन आपको बता दें कि कंपनी का ROE यानि रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव (-2.96%) और ROCE (-1.96 %) है। पिछले 3 सालों में कंपनी ने इक्विटी पर -6.66% का लो रिटर्न दिया है। 170 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी पर करीब 12.32 करोड़ का कर्ज है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 74.99 प्रतिशत है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।