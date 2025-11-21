स्मॉल कैप FMCG स्टॉक में आई रैली! 5% उछला भाव - H1 FY26 में 60% बढ़ी है इनकम

ड्राई फ्रूट्स, स्नैक्स और आइसक्रीम जैसे फूड प्रोडक्ट बनाने वाली एफएमसीजी कंपनी, कृशिवाल फूड्स लिमिटेड (Krishival Foods Ltd) के शेयर में आज 5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिल रही है।

कंपनी का शेयर सुबह 10:39 बजे तक एनएसई पर 5% या 22.20 रुपये की तेजी के साथ 466.25 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 3.96% या 17.75 रुपये चढ़कर 465.90 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। आज बीएसई पर स्टॉक 443.90 रुपये पर खुला था और उसने अभी तक अपना इंट्राडे हाई 465.95 रुपये को टच कर लिया है।

आपको बता दें कि हाल ही में कंपनी ने अपने H1 FY26 के वित्तीय नतीजों को जारी किया था जहां उसकी कुल आय में 60% की सालाना बढ़ोतरी हुई थी। यही कारण है की शेयर में आज भी तेजी देखने को मिल रही है।

Krishival Foods H1 FY26 Results

कंपनी ने 30 सितंबर 2025 को समाप्त हुई छमाही के लिए कुल आय में 60% की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की है। यह आय ₹75.45 करोड़ से बढ़कर ₹120.71 करोड़ हो गई है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी सालाना आधार पर 23% बढ़कर ₹10.20 करोड़ पर पहुंच गया है।

कंपनी ने बताया कि यह मजबूत प्रदर्शन प्रीमियम प्रोडक्ट पर लगातार ध्यान, कुशल सप्लाई चेन मैनेजमेंट और लगातार बढ़ते रिटेलर बेस की वजह से आया है, जिसने विकास को गति दी है और मार्जिन बढ़ाने में मदद की है।

सेगमेंट का दमदार प्रदर्शन और नेटवर्क विस्तार

आंकड़ों के अनुसार, कृशिवाल नट्स डिवीजन का रेवेन्यू 19% बढ़कर ₹86.94 करोड़ रहा, जबकि मेल्ट एन मेलो (आइसक्रीम) ने 37% की शानदार ग्रोथ के साथ ₹29.24 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया।

कृशिवाल फूड्स ने अपने रिटेल नेटवर्क को काफी बढ़ाया है। कृशिवाल नट्स के लिए 102 से अधिक टियर II और टियर III शहरों में 10,000 से ज्यादा टचपॉइंट्स हैं, जबकि मेल्ट एन मेलो ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और तेलंगाना में 25,000 से अधिक टचपॉइंट्स बना लिए हैं।

कंपनी ने Amazon, Flipkart, Blinkit और Zepto जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी अपनी साझेदारी मजबूत की है। इसके साथ ही, कंपनी सिंगापुर को निर्यात भी कर रही है।