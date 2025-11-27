₹100 करोड़ जुटाने की मिली मंजूरी! हरे निशान पर ट्रेड कर रहा ये FMCG स्टॉक- H1 FY26 में 23% बढ़ा है प्रॉफिट

Krishival Foods Share: एफएमसीजी कंपनी, कृशिवाल फूड्स लिमिटेड (Krishival Foods Ltd) का शेयर आज हरे निशान पर ट्रेड कर रहा है। दोपहर 12:07 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 0.29% या 1.40 रुपये चढ़कर 478 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

बीते बुधवार को कंपनी ने बाजार बंद होने के बाद बताया कि कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ने राइट्स इश्यू (Rights Issue) के जरिए फंड जुटाने की मंजूरी दे दी है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि 26 नवंबर को बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में बोर्ड मेंबर्स ने फंड जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कंपनी ₹10 फेस वैल्यू वाले आंशिक रूप से भुगतान किए गए इक्विटी शेयरों को राइट्स इश्यू के माध्यम से जारी करेगी। इस राइट्स इश्यू से कंपनी अधिकतम ₹100 करोड़ तक की पूंजी जुटाने की योजना बना रही है।

कंपनी ने यह भी बताया कि निदेशक मंडल या राइट्स इश्यू समिति आगे चलकर इस इश्यू की सभी शर्तें तय करेगी। इसमें इश्यू प्राइस, राइट्स एंटाइटलमेंट रेशियो, रिकॉर्ड डेट, इश्यू की समयसीमा, भुगतान का तरीका और अन्य संबंधित बातें शामिल होंगी।

राइट्स इश्यू क्या होता है?

राइट्स इश्यू वह तरीका है जिसमें कंपनी अपने मौजूदा शेयरधारकों को नए शेयर कम कीमत पर खरीदने का स्पेशल अधिकार देती है। यानी कंपनी सबसे पहले उन्हीं निवेशकों को मौका देती है, जो पहले से उसके शेयर होल्ड कर रहे हैं।

इसका उद्देश्य कंपनी के लिए अतिरिक्त पूंजी जुटाना होता है, जिसे वह कारोबार बढ़ाने, नए प्रोजेक्ट शुरू करने या कर्ज कम करने में इस्तेमाल कर सकती है।

Krishival Foods H1 FY26 Results

कंपनी ने 30 सितंबर 2025 को समाप्त हुई छमाही के लिए कुल आय में 60% की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की है। यह आय ₹75.45 करोड़ से बढ़कर ₹120.71 करोड़ हो गई है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी सालाना आधार पर 23% बढ़कर ₹10.20 करोड़ पर पहुंच गया है।

कंपनी ने बताया कि यह मजबूत प्रदर्शन प्रीमियम प्रोडक्ट पर लगातार ध्यान, कुशल सप्लाई चेन मैनेजमेंट और लगातार बढ़ते रिटेलर बेस की वजह से आया है, जिसने विकास को गति दी है और मार्जिन बढ़ाने में मदद की है।