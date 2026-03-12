KPI Green, NTPC Green और JSW Energy के शेयरों में जोरदार तेजी, जानिए पावर सेक्टर में खरीदारी का क्या है ट्रिगर

गुरुवार के कारोबार में पावर जेनरेशन कंपनियों के शेयरों में जोरदार खरीदारी देखने को मिली। खासकर रिन्यूएबल एनर्जी और थर्मल पावर कंपनियों के काउंटर तेजी के साथ कारोबार करते नजर आए।

बाजार में KPI ग्रीन एनर्जी, NTPC, NTPC ग्रीन एनर्जी, NLC इंडिया, JSW एनर्जी, KP एनर्जी और अडानी ग्रीन एनर्जी जैसे शेयरों में बढ़त दर्ज की गई।

KPI ग्रीन एनर्जी सबसे आगे

लेटेस्ट अपडेट तक KPI ग्रीन एनर्जी का शेयर 7.88% उछलकर 392.30 रुपये पर पहुंच गया। वहीं NTPC ग्रीन एनर्जी 7.49% की तेजी के साथ कारोबार करता दिखा।

सरकारी पावर कंपनी NTPC का शेयर भी 1.64% बढ़ा। इसके अलावा NLC इंडिया 7.17%, JSW एनर्जी 6.36% और KP एनर्जी 6.76% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे थे।

अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर में भी 1.32% की तेजी देखी गई। इसी सेक्टर के अन्य शेयर जैसे ACME सोलर होल्डिंग्स, NHPC और SJVN भी हरे निशान में कारोबार करते नजर आए।

LPG संकट की आशंका से पावर सेक्टर पर फोकस

वेल्थमिल्स सिक्योरिटीज के इक्विटी स्ट्रैटेजिस्ट क्रांति भाठिनी का कहना है कि गर्मियों के दौरान एलपीजी सप्लाई संकट की आशंका के चलते गैस कंपनियों से निवेशकों का फोकस पावर कंपनियों की तरफ शिफ्ट हो सकता है। उनके मुताबिक इसी वजह से पावर और सोलर कंपनियों के शेयरों में फिलहाल मजबूत मोमेंटम दिख रहा है।

बढ़ती बिजली मांग से सेक्टर को सपोर्ट

मास्टरट्रस्ट के चीफ रिसर्च ऑफिसर रवि सिंह का कहना है कि पावर जेनरेशन कंपनियों में खरीदारी की बड़ी वजह सेक्टर का बेहतर आउटलुक है।

उन्होंने कहा कि भारत में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। जब पावर कंजम्प्शन बढ़ता है तो जेनरेशन कंपनियों को अपनी क्षमता का ज्यादा इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। इसी उम्मीद में निवेशक इस सेक्टर में दिलचस्पी दिखा रहे हैं।

रवि सिंह के मुताबिक रिन्यूएबल एनर्जी पर बढ़ता फोकस भी निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स में तेजी से विस्तार करने वाली कंपनियां बाजार की नजर में हैं क्योंकि भारत क्लीन एनर्जी क्षमता बढ़ाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि अनिश्चित बाजार माहौल में पावर यूटिलिटी कंपनियों को अपेक्षाकृत डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है। स्थिर कमाई और अनुमानित कैश फ्लो की वजह से निवेशक ऐसे सेक्टरों में निवेश करना पसंद करते हैं।

बाजार में दबाव के बीच सेक्टर आउटपरफॉर्म

दिलचस्प बात यह है कि यह तेजी ऐसे समय में आई है जब गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक दबाव में रहे। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के कारण निवेशकों का सेंटिमेंट कमजोर पड़ा, जिससे बाजार में गिरावट देखी गई। इसके बावजूद पावर सेक्टर के कई शेयरों में मजबूती बनी रही।