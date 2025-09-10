scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारकोटक महिंद्रा बैंक में ₹6,256 करोड़ का ब्लॉक डील, प्राइवेट बैंक के शेयर में तेजी - Details

कोटक महिंद्रा बैंक में ₹6,256 करोड़ का ब्लॉक डील, प्राइवेट बैंक के शेयर में तेजी - Details

बिजनेस टुडे के रिपोर्ट के मुताबिक, जापान की सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन (SMBC), जिसने हाल ही में यस बैंक में भी हिस्सेदारी खरीदी थी, ने इस ब्लॉक डील में 3.28 करोड़ शेयर या 1.65% हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई थी।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 10, 2025 10:49 IST

Kotak Mahindra Bank Share Price: निजी क्षेत्र के बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) के शेयरों में बुधवार को 1% से ज्यादा की तेजी आई। यह तेजी 3.22 करोड़ शेयरों के ब्लॉक डील के बाद आई है। 

कुल ₹6,256 करोड़ की यह डील ₹1,940.80 प्रति शेयर पर हुई, जो मंगलवार के ₹1,960.40 के क्लोज से करीब 1% कम था। इसके बावजूद स्टॉक 1.45% उछलकर ₹1,988.90 तक पहुंचा।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

बिजनेस टुडे के रिपोर्ट के मुताबिक, जापान की सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन (SMBC), जिसने हाल ही में यस बैंक में भी हिस्सेदारी खरीदी थी, ने इस ब्लॉक डील में 3.28 करोड़ शेयर या 1.65% हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई थी। ऑफर प्राइस ₹1,880 प्रति शेयर रखा गया था, जो 4.1% डिस्काउंट पर था और डील का वैल्यूएशन ₹6,166 करोड़ (करीब 700 मिलियन डॉलर) हुआ। हालांकि, वास्तविक डील प्राइस ऑफर से ऊंचा रहा, जिससे मांग मजबूत दिखी।

डील में जेफरीज इंडिया और नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी संयुक्त प्लेसमेंट एजेंट रहे, जबकि कोटक सिक्योरिटीज और जेफरीज इंडिया ने ट्रेड-एग्जिक्यूशन संभाला।

SMBC, जो सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई है, भारत में नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और गिफ्ट सिटी गांधीनगर से सेवाएं देती है। यह कॉर्पोरेट लोन, डिपॉज़िट और लेटर ऑफ क्रेडिट जैसी सुविधाएं प्रदान करती है।

कोटक बैंक की हालिया वित्तीय स्थिति पर नजर डालें तो जून तिमाही में इसका परफॉर्मेंस कमजोर रहा। प्रोविजन, फीस और नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) में कमी से बैंक का टैक्स के बाद का कोर प्रॉफिट 13.7% घट गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दूसरी तिमाही में लिक्विडिटी की कमी और 50 बेसिस प्वाइंट रेपो रेट कटौती से नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) और दबाव में आ सकता है।

हालांकि, बैंक का डेट पोर्टफोलियो Q1 में 4.2% QoQ बढ़ा, जिसे SME और मिड-मार्केट सेगमेंट्स ने आगे बढ़ाया। रिटेल लोन की मांग कमजोर रही, केवल हाउसिंग सेगमेंट ने सहारा दिया। वहीं, अनसिक्योर्ड लोन पोर्टफोलियो की रिकवरी धीमी रही।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 10, 2025