मिडिल ईस्ट की प्रमुख एयरलाइन के साथ इस टेक कंपनी का बड़ा समझौता, स्टॉक में हलचल- डिटेल्स

टेक्नोलॉजी और कंसल्टिंग कंपनी, केल्टन टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड (Kellton Tech Solutions Ltd) का शेयर आज निवेशकों के रडार पर है। कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में निवेशकों को बड़ी जानकारी दी है।

कंपनी ने आज अपने फाइलिंग में बताया कि उसे मिडिल ईस्ट की एक प्रमुख एयरलाइन के लिए सेंट्रलाइज्ड इंजीनियरिंग फंक्शन की पूरी जिम्मेदारी संभालने का काम मिला है। इस समझौते के तहत Kellton एयरलाइन के वेब और मोबाइल प्लेटफॉर्म को मजबूत बनाने के साथ-साथ उसके डिजिटल सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद करेगी।

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कंपनी एयरलाइन के डिजिटल सिस्टम में इंजीनियरिंग प्रक्रियाओं, काम करने के तरीकों और टेक्नोलॉजी से जुड़ी सेवाओं को एक साथ जोड़ेगी। इसके तहत सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल (SDLC) की एक समान प्रक्रियाएं लागू की जाएंगी, ताकि सॉफ्टवेयर बनाने, उसकी जांच करने, उसे लागू करने और रखरखाव से जुड़े काम व्यवस्थित तरीके से हो सकें। इससे एयरलाइन के बढ़ते डिजिटल नेटवर्क के लिए एक ऐसा इंजीनियरिंग मॉडल तैयार करने में मदद मिलेगी, जिसे भविष्य में जरूरत के अनुसार बढ़ाया जा सके।

कंपनी ने बताया कि यह समझौता एविएशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में Kellton के अनुभव पर आधारित है। कंपनी पहले भी भारत और अंतरराष्ट्रीय बाजार की प्रमुख एयरलाइंस के साथ मिशन-क्रिटिकल डिजिटल प्लेटफॉर्म, एंटरप्राइज मिडलवेयर और AI आधारित ऑपरेशनल सॉल्यूशंस पर काम कर चुकी है।

इसके अलावा, कंपनी को एक प्रमुख एयरपोर्ट ऑपरेटर के साथ भी काम करने का अनुभव है। इस नए प्रोजेक्ट के तहत इंजीनियरिंग से जुड़े कामकाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित तरीकों को शामिल करने की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी। इसका उद्देश्य सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रक्रियाओं को बेहतर बनाना और एयरलाइन के डिजिटल प्लेटफॉर्म को लगातार विकसित करने में मदद करना है।

इस समझौते पर Kellton के CEO (APAC) करनजीत सिंह ने कहा कि एयरलाइन के संचालन और ग्राहकों के अनुभव में डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ऐसे में इन प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करने वाली इंजीनियरिंग व्यवस्था को भी बदलती टेक्नोलॉजी की जरूरतों के अनुरूप विकसित करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि एविएशन सेक्टर में कंपनी के अनुभव और डिजिटल इंजीनियरिंग क्षमताओं की मदद से एयरलाइन के पूरे डिजिटल सिस्टम में एक समान इंजीनियरिंग प्रक्रियाएं स्थापित की जा सकेंगी। इससे प्लेटफॉर्म के प्रदर्शन और सॉफ्टवेयर डिलीवरी को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

Kellton Tech Solutions Share Price

कंपनी का शेयर आज सुबह 10:52 बजे तक एनएसई पर 4.16% या 0.47 रुपये गिरकर 10.83 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और बीएसई पर स्टॉक 3.89% या 0.44 रुपये गिरकर 10.87 रुपये पर कारोबार कर रहा था।