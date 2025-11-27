बड़ा अधिग्रहण करने जा रही है ये आईटी कंपनी! खबर के बाद उछला स्टॉक - 25 रुपये से कम है शेयर प्राइस

Kellton Tech: आईटी सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी, केल्टन टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड (Kellton Tech Solutions Ltd) ने आज बड़ी जानकारी दी है जिसके बाद स्टॉक आज 1 प्रतिशत से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा है। खबर लिखे जानें तक स्टॉक दोपहर 1:15 बजे तक 1.40% या 0.27 रुपये चढ़कर 19.57 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

कंपनी ने आज दी बड़ी जानकारी

कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वह कुमोरी टेक्नोलॉजीज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (Kumori Technologies Services Private Limited) का अधिग्रहण करेगी। कुमोरी टेक्नोलॉजीज एक स्पेशलाइज सर्विस नॉउ (ServiceNow) सेवाएं देती है।

इसके लिए कंपनी कुमोरी के इक्विटी शेयरों को लेकर कुल ₹52.50 करोड़ तक का निवेश करेगी, जो एक या एक से ज्यादा किस्तों में किया जाएगा।

निवेश की पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद कंपनी, Kumori में 100% हिस्सेदारी हासिल कर लेगी। इसके साथ ही Kumori Technologies, केल्टन टेक सॉल्यूशंस की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कंपनी बन जाएगी।

ग्लोबल क्षमताएं होंगी मजबूत

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि इस अधिग्रहण से Kellton की ग्लोबल ServiceNow क्षमताएं और मजबूत होंगी और कंपनी का जो दुनियाभर की कंपनियों के लिए इंटीग्रेटेड और स्मार्ट ऑटोमेशन इकोसिस्टम बनाना का टारगेट है वो भी आगे बढ़ेगा।

कंपनी के चेयरमैन निरंजन चिंताम ने कहा कि Kellton वॉल्यूम नहीं बल्कि वैल्यू पर काम करती है। उनका कहना है कि कंपनी टेक्नोलॉजी, डेटा और एआई को जोड़कर क्लाइंट्स के लिए बेहतर और असरदार सॉल्यूशन तैयार करती है। उन्होंने बताया कि ServiceNow इस मिशन का अहम हिस्सा है, जो इंटेलिजेंट ऑटोमेशन और एकीकृत वर्कफ्लो को चलाता है। कुमोरी का अधिग्रहण Kellton की ServiceNow क्षमताओं को काफी बढ़ाता है और कंपनी को डेटा-ड्रिवेन और कनेक्टेड ऑपरेशंस देने में और सक्षम बनाता है।

Kellton के CEO करनजीत सिंह ने कहा कि यह अधिग्रहण फ्यूचर रेडी डिजिटल एंटरप्राइज बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

कुमोरी टेक्नोलॉजीज के मैनेजिंग डायरेक्टर और CTO रवि नरंग ने कहा कि आज कंपनियां अलग-अलग सिस्टम से हटकर इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की ओर बढ़ रही हैं। Kellton के साथ जुड़ने से उनकी यह क्षमता ग्लोबल स्तर पर और मजबूत होगी।