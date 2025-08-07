JSW Cement IPO: जेएसडब्ल्यू ग्रुप की सीमेंट निर्माता कंपनी जेएसडब्ल्यू सीमेंट (JSW Cement) का आईपीओ आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल चुका है। निवेशक इस ऑफर को 11 अगस्त तक सब्सक्राइब कर सकते हैं।

इस आईपीओ का प्राइस बैंड ₹139-147 है और कंपनी ने 102 शेयरों के लॉट साइज तय किया है। इस हिसाब से निवेशकों को न्यूनतम ₹14,178 का निवेश करना होगा।

कंपनी इस पब्लिक इश्यू के जरिए कुल ₹3,600 करोड़ जुटाना चाहती है, जिसमें ₹1,600 करोड़ का फ्रेश इश्यू और ₹2,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल है। जुटाई गए पैसों से कंपनी राजस्थान के नागौर में एक नया इंटीग्रेटेड सीमेंट प्लांट लगाएगी, कर्ज चुकाएगी और अन्य कॉर्पोरेट जरूरतों को पूरा करेगी।

JSW Cement, जिसकी स्थापना 2006 में हुई थी, देशभर में सात प्लांट्स के जरिए 20.6 MMTPA की इंस्टॉल्ड ग्राइंडिंग कैपेसिटी के साथ काम कर रही है। इसने एंकर निवेशकों से ₹1,080 करोड़ जुटाए हैं, जिसमें Nomura, Blackrock, Government of Singapore, Morgan Stanley और अन्य बड़े नाम शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी को ₹163.77 करोड़ का नेट लॉस हुआ, जबकि एक साल पहले ₹62.01 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया गया था। इसके बावजूद, ब्रोकरेज फर्म्स इस IPO को लेकर पॉजिटिव हैं।

आईपीओ में पैसा लगाएं या नहीं?

Reliance Securities ने 'Subscribe' रेटिंग देते हुए कहा कि JSW Cement के पास लागत कुशलता, ESG परफॉर्मेंस और विस्तार की रणनीति है, जो इसे एक भविष्य के लिए तैयार कंपनी बनाती है।

Arihant Capital ने इसे 'Neutral' रेटिंग दी और कहा कि हालांकि मॉडल मजबूत है, लेकिन वैल्यूएशन सेक्टर औसत से ऊंचा है।

AUM Capital, Swastika Investmart, Canara Bank Securities, SMIFS, Ventura, Lakshmishree सभी ने इसे 'Subscribe' रेटिंग दी है, हालांकि कुछ ने हाई वैल्यूएशन और हालिया घाटे को लेकर सतर्कता भी जताई।

JSW Cement IPO GMP

ग्रे मार्केट को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक इस आईपीओ का लेटेस्ट जीएमपी सुबह 9:56 बजे तक ₹6 था। इस हिसाब से इस आईपीओ की लिस्टिंग 4.08% प्रीमियम के साथ ₹153 पर हो सकती है।