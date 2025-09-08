JP Power Share Price: पावर जनरेशन सेक्टर की कंपनी जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड (JP Power) के शेयरों में आज 5% का अपर सर्किट लगा है। स्टॉक आज बीएसई पर 20 रुपये पर खुला था और 5 प्रतिशत चढ़ कर अपने इंट्राडे हाई 20.03 रुपये को छुआ। खबर लिखे जानें तक सुबह 11:49 बजे तक कंपनी के 47,73,918 (47 लाख) इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

क्यों आई शेयर में तेजी?

यह तेजी तब आई जब वेदांता लिमिटेड को जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (JAL) के एसेट अधिग्रहित करने के लिए 17,000 करोड़ रुपये की बोली में सबसे बड़ा दावेदार घोषित किया गया।

JP Power, कर्ज में डूबी JAL की प्रॉफिट कमाने वाली पावर आर्म है। हालांकि, यह डील अभी फाइनल नहीं है। क्रेडिटर्स की समिति (CoC) को समाधान योजना को मंजूरी देने में करीब दो महीने का समय लग सकता है।

ब्रोकरेज की राय

नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने कहा कि यह अधिग्रहण वेदांता के वैल्यूएशन पर दबाव डाल सकता है क्योंकि यह उसके कोर बिजनेस से बाहर का निवेश है। इसके बावजूद ब्रोकरेज ने वेदांता पर ‘BUY’ रेटिंग बरकरार रखी है और कहा है कि वह समाधान योजना के अंतिम होने तक अर्निंग्स अनुमान में बदलाव नहीं करेगा।

नुवामा ने अनुमान लगाया कि लेनदेन को NCLT की मंजूरी में 8-10 महीने लग सकते हैं। मंजूरी मिलने के बाद वेदांता को ₹4,000 करोड़ अग्रिम भुगतान करना होगा। रिपोर्ट के अनुसार, वेदांता पावर प्लांट को अपने पास रख सकता है जबकि अन्य परिसंपत्तियां धीरे-धीरे बेचकर नकदी जुटाई जा सकती हैं।

ब्रोकरेज ने इस घटनाक्रम को माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स के लिए निगेटिव बताया क्योंकि वेदांता पहले से ही कर्ज घटाने की कोशिश में है और इस अधिग्रहण से उसकी बैलेंस शीट पर ₹17,000 करोड़ की फंडिंग का दबाव बढ़ेगा। हालांकि, परिसंपत्तियों की संभावित मोनेटाइजेशन से कुछ राहत मिल सकती है।

JAL के एसेट का पोर्टफोलियो