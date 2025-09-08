scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारजेपी पावर के शेयर में लगा अपर सर्किट! इस खबर के बाद उछला स्टॉक - Details

जेपी पावर के शेयर में लगा अपर सर्किट! इस खबर के बाद उछला स्टॉक - Details

स्टॉक आज बीएसई पर 20 रुपये पर खुला था और 5 प्रतिशत चढ़ कर अपने इंट्राडे हाई 20.03 रुपये को छुआ। खबर लिखे जानें तक सुबह 11:49 बजे तक कंपनी के 47,73,918 (47 लाख) इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 8, 2025 12:10 IST

JP Power Share Price: पावर जनरेशन सेक्टर की कंपनी जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड (JP Power) के शेयरों में आज 5% का अपर सर्किट लगा है।

क्यों आई शेयर में तेजी?

यह तेजी तब आई जब वेदांता लिमिटेड को जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (JAL) के एसेट अधिग्रहित करने के लिए 17,000 करोड़ रुपये की बोली में सबसे बड़ा दावेदार घोषित किया गया।

JP Power, कर्ज में डूबी JAL की प्रॉफिट कमाने वाली पावर आर्म है। हालांकि, यह डील अभी फाइनल नहीं है। क्रेडिटर्स की समिति (CoC) को समाधान योजना को मंजूरी देने में करीब दो महीने का समय लग सकता है।

ब्रोकरेज की राय

नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज  ने कहा कि यह अधिग्रहण वेदांता के वैल्यूएशन पर दबाव डाल सकता है क्योंकि यह उसके कोर बिजनेस से बाहर का निवेश है। इसके बावजूद ब्रोकरेज ने वेदांता पर ‘BUY’ रेटिंग बरकरार रखी है और कहा है कि वह समाधान योजना के अंतिम होने तक अर्निंग्स अनुमान में बदलाव नहीं करेगा।

नुवामा ने अनुमान लगाया कि लेनदेन को NCLT की मंजूरी में 8-10 महीने लग सकते हैं। मंजूरी मिलने के बाद वेदांता को ₹4,000 करोड़ अग्रिम भुगतान करना होगा। रिपोर्ट के अनुसार, वेदांता पावर प्लांट को अपने पास रख सकता है जबकि अन्य परिसंपत्तियां धीरे-धीरे बेचकर नकदी जुटाई जा सकती हैं।

ब्रोकरेज ने इस घटनाक्रम को माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स के लिए निगेटिव बताया क्योंकि वेदांता पहले से ही कर्ज घटाने की कोशिश में है और इस अधिग्रहण से उसकी बैलेंस शीट पर ₹17,000 करोड़ की फंडिंग का दबाव बढ़ेगा। हालांकि, परिसंपत्तियों की संभावित मोनेटाइजेशन से कुछ राहत मिल सकती है।

JAL के एसेट का पोर्टफोलियो

  • दिल्ली-एनसीआर में 4,000 एकड़ जमीन
  • 2,200 मेगावॉट थर्मल पावर प्लांट (JP Power, जिसमें JAL की 24% हिस्सेदारी है)
  • 10 MTPA सीमेंट प्लांट
  • 0.72 MTPA यूरिया प्लांट

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
