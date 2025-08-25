Paper Stocks Today: सोमवार को पेपर और पेपर प्रोडक्ट कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। यह उछाल सरकार के उस फैसले के बाद आया, जिसमें Virgin Multi-layer Paper Board (VPB) पर Minimum Import Price (MIP) लागू किया गया है। सरकार का यह कदम घरेलू मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट करने के लिए उठाया गया है। वहीं, त्योहारी सीजन से पहले पैकेजिंग की बढ़ती मांग ने भी निवेशकों का भरोसा मजबूत किया है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

बीएसई पर JK Paper के शेयर 15 फीसदी चढ़कर 401 रुपये तक पहुंचे। Tamil Nadu Newsprint & Papers Ltd में 16.63 फीसदी की छलांग लगाकर भाव 179.15 रुपये हो गया। Westcoast Paper 14.30 फीसदी बढ़कर 553.45 रुपये पर पहुंचा, जबकि Andhra Paper 11.16 फीसदी की तेजी के साथ 82.21 रुपये पर कारोबार कर रहा था। Pudumjee Paper Products के शेयर भी 9.3 फीसदी उछलकर 145 रुपये तक पहुंच गए।

इस रैली के पीछे सरकार की ओर से आया नोटिफिकेशन है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत DGFT ने 22 अगस्त 2025 को नोटिफिकेशन जारी कर ITC HS 2022 (Chapter 48) के तहत पेपर और पेपरबोर्ड प्रोडक्ट्स की इम्पोर्ट पॉलिसी में संशोधन किया।

इसके तहत Virgin Multi-layer Paper Board पर 67,220 रुपये प्रति मीट्रिक टन का MIP लगाया गया है, जो 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगा। इसके अलावा निर्दिष्ट HS कोड्स के तहत आयातकों को Paper Import Monitoring System (PIMS) में पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है।

बाजार जानकारों का कहना है कि सरकार का यह कदम घरेलू कंपनियों के मार्जिन को सपोर्ट करेगा और लंबे समय में इनके लिए ग्रोथ का रास्ता खोलेगा। पैकेजिंग की मांग में तेजी से बढ़ोतरी को देखते हुए कंपनियां अपनी उत्पादन क्षमता में विस्तार कर रही हैं। यही वजह है कि निवेशकों ने इन शेयरों पर भरोसा जताया और इनमें मजबूत खरीदारी देखने को मिली है।