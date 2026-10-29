Jio Platforms के शेयर में दूसरे दिन भी जोरदार तेजी! ₹1,490 तक पहुंचा भाव; ब्रोकरेज के सभी टारगेट पीछे छूटे

जियो प्लेटफॉर्म्स (Jio Platforms) के शेयरों में लिस्टिंग के दूसरे दिन भी जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। बुधवार को करीब 27 फीसदी की शानदार बढ़त के बाद गुरुवार को शेयर 5 फीसदी से ज्यादा चढ़ गया।

BSE पर कंपनी का शेयर 5.12 फीसदी उछलकर 1,490 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इसके साथ ही 1,119 रुपये के IPO इश्यू प्राइस के मुकाबले शेयर करीब 33 फीसदी ऊपर पहुंच चुका है। इस तेजी के चलते कंपनी का मार्केट कैप कारोबार के दौरान 13.6 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

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चारों ब्रोकरेज के टारगेट हुए पार

जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयर में तेजी इतनी जबरदस्त रही कि इसने अब तक चार ब्रोकरेज कंपनियों के दिए सभी टारगेट पार कर लिए हैं।

Dolat Capital ने शेयर के लिए 1,435 रुपये का टारगेट दिया था। ब्रोकरेज का मानना था कि बुधवार के 1,417.35 रुपये के बंद भाव से शेयर में सिर्फ 1.24 फीसदी की और तेजी आ सकती है। हालांकि, गुरुवार को बाजार खुलते ही शेयर ने यह टारगेट भी पार कर लिया।

इससे पहले Elara Securities ने 1,367 रुपये, Motilal Oswal Financial Services (MOFSL) ने 1,350 रुपये और Nomura India ने 1,340 रुपये का टारगेट दिया था। शेयर ने ये तीनों स्तर लिस्टिंग के पहले दिन ही पार कर लिए थे।

IPO में निवेशकों की जबरदस्त दिलचस्पी

जियो प्लेटफॉर्म्स का IPO अब तक का सबसे बड़ा IPO रहा। इसमें केवल नए शेयर जारी किए गए थे और ऑफर फॉर सेल (OFS) का कोई हिस्सा नहीं था।

कंपनी का फ्री फ्लोट 3 फीसदी से भी कम है। कुल 35.52 फीसदी पब्लिक शेयरहोल्डिंग में से 31.97 फीसदी हिस्सेदारी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) के तहत आती है। इसमें Google International और General Atlantic समेत 14 निवेशकों की लंबी अवधि की हिस्सेदारी शामिल है।

MOFSL के वेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च हेड सिद्धार्थ खेमका के मुताबिक, जियो की शानदार लिस्टिंग ने हाल के बड़े IPO के कमजोर प्रदर्शन का सिलसिला तोड़ा है। इससे अच्छी कंपनियों के IPO में निवेशकों की दिलचस्पी बने रहने के संकेत मिलते हैं।

आगे कितना बढ़ सकता है जियो का कारोबार?

Dolat Capital के मुताबिक, टेलीकॉम सेक्टर में नवंबर 2019, नवंबर 2021 और जून 2024 में तीन बार टैरिफ बढ़ाए गए। इसके बावजूद 5G में भारी निवेश के कारण कंपनियों का रिटर्न उम्मीद से कम रहा है।

ब्रोकरेज को उम्मीद है कि टेलीकॉम कंपनियां हर ढाई से तीन साल में टैरिफ बढ़ा सकती हैं। अगली बढ़ोतरी वित्त वर्ष 2028 की पहली तिमाही के आसपास हो सकती है। इससे प्रति ग्राहक औसत कमाई यानी ARPU बढ़कर 300 रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।

Dolat Capital का अनुमान है कि FY26 से FY29 के बीच जियो प्लेटफॉर्म्स का रेवेन्यू सालाना 13 फीसदी, EBITDA 15 फीसदी और एडजस्टेड मुनाफा 21 फीसदी की दर से बढ़ सकता है। इसमें टैरिफ बढ़ोतरी, प्रीमियम सेवाओं, 5G से कमाई और इस्तेमाल के हिसाब से भुगतान वाले मॉडल की अहम भूमिका होगी।