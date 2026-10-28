जियो के शेयर पर मोतीलाल ओसवाल, नोमुरा और एलारा बुलिश; 20-22% तक की तेजी की उम्मीद

जियो प्लेटफॉर्म्स की शेयर बाजार में लिस्टिंग के बाद घरेलू और विदेशी ब्रोकरेज कंपनियों ने इस शेयर पर भरोसा जताया है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज (MOFSL), नोमुरा और एलारा सिक्योरिटीज ने जियो के शेयर को खरीदने की सलाह दी है।

इन ब्रोकरेज कंपनियों के टारगेट प्राइस से आईपीओ कीमत के मुकाबले करीब 20 से 22 फीसदी तक की तेजी की संभावना बनती है। हालांकि, कंपनी की आगे की कमाई काफी हद तक मोबाइल टैरिफ और प्रति ग्राहक होने वाली कमाई पर निर्भर करेगी।

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जियो के शेयर पर मोतीलाल ओसवाल ने क्या कहा?

MOFSL ने जियो प्लेटफॉर्म्स को सिर्फ बाजार की सबसे बड़ी कंपनी नहीं, बल्कि नई कारोबारी कैटेगरी तैयार करने वाली कंपनी बताया है। ब्रोकरेज ने शेयर पर 'बाय' रेटिंग के साथ 1,350 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है।

ब्रोकरेज के मुताबिक, जियो की कमाई और शेयर की वैल्यूएशन वायरलेस एआरपीयू यानी प्रति ग्राहक औसत मासिक कमाई से काफी प्रभावित होती है। एआरपीयू में हर 10 रुपये के बदलाव से कंपनी का एबिटडा करीब 3,800 से 3,900 करोड़ रुपये बदल सकता है।

शेयर कहां तक जा सकता है?

मोतीलाल ओसवाल ने तेजी की स्थिति में जियो के शेयर का टारगेट 1,690 रुपये और गिरावट की स्थिति में 1,035 रुपये रखा है।

ब्रोकरेज का कहना है कि उसने फिलहाल जियो की अंतरराष्ट्रीय योजनाओं से होने वाली संभावित कमाई को अपने अनुमानों में शामिल नहीं किया है। इनमें 5G टेक्नोलॉजी, फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस और जियोभारत फोन शामिल हैं। इन कारोबारों के विस्तार से कंपनी की वैल्यूएशन को अतिरिक्त फायदा मिल सकता है।

हालांकि, टैरिफ बढ़ोतरी में देरी, बढ़ती प्रतिस्पर्धा, ज्यादा पूंजीगत खर्च और डिजिटल कारोबार की उम्मीद से कमजोर ग्रोथ जोखिम बने हुए हैं।

नोमुरा को क्यों दिख रही तेजी की उम्मीद?

नोमुरा ने भी जियो के शेयर पर 'बाय' रेटिंग देते हुए 1,340 रुपये का टारगेट रखा है। यह 1,119 रुपये के आईपीओ प्राइस से करीब 20 फीसदी ज्यादा है।

नोमुरा के मुताबिक, जियो का भारी 5जी निवेश वाला दौर काफी हद तक पूरा हो चुका है। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी का पूंजीगत खर्च आय का 35 फीसदी था, जो वित्त वर्ष 2026 में घटकर 23 फीसदी रह गया।

कंपनी का नेट कर्ज और इक्विटी रेश्यो भी वित्त वर्ष 2024 के 0.56 से घटकर वित्त वर्ष 2026 में 0.37 रह गया। नोमुरा को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2029 तक जियो नेट कर्ज मुक्त हो सकती है।

एलारा सिक्योरिटीज का क्या अनुमान है?

एलारा सिक्योरिटीज ने भी जियो के शेयर को खरीदने की सलाह दी है। ब्रोकरेज का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2030 तक जियो के डिजिटल सर्विसेज कारोबार का रेवेन्यू दोगुना और एबिटडा तीन गुना हो सकता है। मोबाइल सेवाओं का कारोबार कंपनी की आय और मुनाफे में बढ़ोतरी का प्रमुख जरिया बना रह सकता है।