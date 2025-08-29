Jio IPO Update: रिलायंस इंडस्ट्री (RIL) की टेलीकॉम आर्म Reliance Jio Infocomm Ltd (Jio) ने अपने IPO के लिए तैयारी शुरू कर दी है जिससे कंपनी के 4.4 करोड़ शेयरहोल्डर्स के लिए वैल्यू अनलॉक का रास्ता खुल सकेगा। यह घोषणा आज कंपनी के 48वें एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) में RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने की।

कब तक आएगा जियो का आईपीओ?

अंबानी ने कहा कि आज मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि Jio सभी तैयारियां कर रहा है ताकि IPO फाइल किया जा सके। हम साल 2026 के पहले छमाही तक Jio को लिस्ट करने का टारगेट रख रहे हैं।

Jio ने साल 2016 में अपना कमर्शियल बिजनेस शुरू किया था जिसके बाद अब उसके पास 500 मिलियन से अधिक ग्राहकों का नेटवर्क है जो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की संयुक्त जनसंख्या से अधिक है। कंपनी ने सस्ते डेटा और मुफ्त कॉल की पेशकश के साथ भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। जियो के नेटवर्क ने UPI पेमेंट्स बूम और दर्जनों यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स को बढ़ाने में भी अपनी भूमिका निभाई है। Jio ने दुनिया में सबसे तेज 5G रोलआउट किया है।

अंबानी का रोडमैप

अंबानी ने AGM में कहा कि जियो का रोडमैप हर भारतीय घर को मोबाइल और ब्रॉडबैंड से जोड़ना, स्मार्ट होम सॉल्यूशन लॉन्च करना, छोटे और बड़े बिजनेसों का डिजिटलीकरण, और “AI Everywhere for Everyone” पहल को आगे बढ़ाना है। साथ ही कंपनी अंतरराष्ट्रीय विस्तार की भी योजना बना रही है।

FY25 में जियो ने ₹1.28 लाख करोड़ का रेवेन्यू और ₹64,170 करोड़ का EBITDA दर्ज किया। पब्लिक लिस्टिंग ग्लोबल निवेशकों को भारत के सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर तक सीधे पहुंच प्रदान करेगी और ग्रुप स्तर पर महत्वपूर्ण मूल्य खुलने में मदद करेगी।

अंबानी के लिए जियो का आईपीओ सिर्फ फाइनेंशियल माइलस्टोन नहीं, बल्कि लीडरशिप कदम भी है- जो शेयरधारकों के लिए वैल्यू अनलॉक करेगा और रिलायंस का भविष्य डिजिटल, कंज़्यूमर और AI संचालित बिजनेस में मजबूत करेगा।