Jio IPO Listing Price: भारत का सबसे बड़ा आईपीओ, जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड (Jio Platforms Ltd) ने लिस्टिंग पर निवेशकों को दमदार रिटर्न दिया है। अपने आईपीओ प्राइस 1,119 रुपये रुपये के मुकाबले स्टॉक 21% के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है।

BSE और NSE दोनों एक्सचेंज पर स्टॉक 21.36% या 239 रुपये चढ़कर 1,358 रुपये पर लिस्ट हुआ है।

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Jio IPO के बारे में

Jio Platforms Ltd. का आईपीओ 21-23 तारीख तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इसका प्राइस बैंड 1,065 से 1,119 रुपये प्रति शेयर था और लॉट साइज 12 शेयरों का था।

Jio Platforms इस आईपीओ के जरिए कुल 30,213 करोड़ रुपये जुटाना चाहती थी और इसके लिए कंपनी ने 27 करोड़ नए इक्विटी शेयर जारी की थी। इसमें ऑफर फॉर सेल (OFS) का कोई हिस्सा नहीं था। IPO से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल कंपनी अपनी सब्सिडियरी Reliance Jio Infocom के कुछ बकाया कर्ज चुकाने और सामान्य कॉरपोरेट जरूरतों के लिए करेगी।

साल 2019 में स्थापित मुंबई की Jio Platforms डिजिटल कनेक्टिविटी, डिजिटल सेवाओं और टेक्नोलॉजी आधारित समाधानों के कारोबार में सक्रिय है।

एंकर निवेशकों से मिले थे ₹8,110 करोड़

IPO खुलने से पहले Jio Platforms ने 212 एंकर निवेशकों से 8,110 करोड़ रुपये जुटाए थे। कंपनी ने इन्हें 1,119 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 7,24,74,066 शेयर आवंटित किए। एंकर बुक में 25 घरेलू म्यूचुअल फंड हाउस, 22 जीवन बीमा कंपनियां और पेंशन फंड तथा 85 ग्लोबल फंड शामिल रहे। संस्थागत निवेशकों की कुल मांग 2.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रही।