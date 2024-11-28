Jio Financial shares रिकॉर्ड हाई से 18 प्रतिशत नीचे, आया खरीदारी का मौका?

रिटेल निवेशकों का Jio Financial Services Ltd के शेयर गुरुवार को ₹325.45 पर 1.06 प्रतिशत गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे थे। इस लेवल पर स्टॉक ने अपने रिकॉर्ड-हाई ₹394.70 से 17.55 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है, जो 23 अप्रैल 2024 को था। इस दौरान कारोबार ₹29.37 करोड़ का हुआ और कंपनी का मार्केट कैप ₹2,06,762.99 करोड़ रहा।

पिछले महीने कंपनी की सहायक कंपनी Jio Payment Solutions Ltd को रिजर्व बैंक से ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने की स्वीकृति मिली थी। इसके अलावा Jio Financial और BlackRock ने भारत के एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में प्रवेश करने के लिए एक संयुक्त उद्यम (JV) बनाने पर सहमति जताई। यह US-आधारित एसेट मैनेजमेंट फर्म और भारतीय वित्तीय सेवा कंपनी के बीच तीसरा JV था।

इससे पहले अप्रैल 2024 में Jio Financial ने BlackRock के साथ एक 50:50 ज्वाइंट वेंचर (JV) स्थापित करने के लिए एक समझौता किया था, जिसका मकसद भारत में वेल्थ मैनेजमेंट और ब्रोकिंग बिजनेस शुरू करना था। इससे पहले दोनों ने 2023 में एक एसेट मैनेजमेंट वेंचर लॉन्च किया था।

यह नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) ने 2024-25 (Q2 FY25) के दूसरे तिमाही में 3.13 प्रतिशत की वर्ष दर वर्ष (YoY) बढ़ोतरी के साथ ₹689 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में ₹668 करोड़ था।

ऑपरेशंस से रेवेन्यू के मामले में, इस शैडो लेंडर ने Q2 FY25 में 14.06 प्रतिशत की YoY वृद्धि दर्ज की, जो ₹693.50 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह ₹608.04 करोड़ था।

टेक्निकल विश्लेषक ने वर्तमान बाजार मूल्य पर Jio Financial को अक्यूम्यूलेट यानि खरीदारी करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि सपोर्ट स्तर ₹317 पर देखा जा सकता है, इसके बाद ₹300 स्तर पर भी सपोर्ट मिल सकता है। वहीं, निकट भविष्य में ₹355 तक की तेजी की संभावना जताई गई है।

Osho Krishan, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट - टेक्निकल और डेरिवेटिव्स (Angel One) ने Business Today को बताया कि Jio Financial ₹325 स्तर के आसपास है। इस स्तर पर स्टॉक को अक्यूम्यूलेट किया जा सकता है, और ₹355 के ऊपर के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस ₹300 पर रखा जा सकता है।

Religare Broking के विश्लेषकों का कहना है कि स्टॉक पिछले सात महीनों से सुधार की प्रक्रिया में है। निवेशक इसे ₹342 के निकट-कालिक लक्ष्य के लिए खरीद सकते हैं और स्टॉप लॉस ₹317 पर रखा जा सकता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।