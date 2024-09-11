scorecardresearch
ITC Share: स्टॉक ने बनाया नया All Time High, अभी और कराएगा बंपर कमाई!

शेयर बाजार में सुस्त माहौल के बीच सिगरेट से लेकर होटल इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर ITC ने नए ऑल टाइम हाई को छुआ। दरअसल उतार-चढ़ाव के बाजार में निवेशक फार्मा और FMCG सेक्टर जैसे सुरक्षित निवेश विकल्पों को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। जिस वजह से स्टॉक में उछाल देखने को मिला। अब ऐसे में सवाल है कि स्टॉक का अगला टारगेट क्या है?

NEW DELHI,UPDATED: Sep 11, 2024 14:01 IST
शेयर बाजार में सुस्त माहौल के बीच सिगरेट से लेकर होटल इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर ITC ने नए ऑल टाइम हाई को छुआ। अब स्टॉक का नया उच्चतम स्तर 519 रुपए हो गया है। दरअसल उतार-चढ़ाव के बाजार में निवेशक फार्मा और FMCG सेक्टर जैसे सुरक्षित निवेश विकल्पों को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। जिस वजह से स्टॉक में उछाल देखने को मिला। अब ऐसे में सवाल है कि स्टॉक की आगे की चाल क्या होगी?

ब्रोकरेज Jefferies की ओर से रिपोर्ट आई जिसमें स्टॉक में खरीदारी की सलाह दी गई है और टागरेट को बढ़ाकर 585 रुपए कर दिया गया है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2025 में ITC का FMCG का रेवेन्यू में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वहीं Earnings Per Share (EPS) में Compounded Annual Growth Rate (CAGR) के हिसाब से 10% की बढ़ोतरी हो सकती है। 

वहीं दूसरी ओर कंपनी के Q1 नतीजों के बाद Motilal Oswal Financial Services और BOB Capital ने भी स्टॉक पर 575 रुपए का सबसे बुलिश टारगेट सुझाया है, जो पिछले क्लोज़ से 12 प्रतिशत तक की संभावित बढ़ोतरी दिखाता है। सिगरेट्स पर स्थिर टैक्स के साथ, हम बिजनेस में स्थायी वृद्धि की उम्मीद करते हैं। ब्रोकरेज का कहना है कि सिगरेट बिजनेस को 20x जून 2026 EV/EBITDA (पहले 17x EV/EBITDA) पर मानते हैं और 575 रुपए के SOTP-आधारित टारगेट प्राइस (इम्प्लायड 30x जून 2026 EPS) के साथ 'खरीदें' की रेटिंग देते हैं।

स्टॉक की चाल को देखें पिछले एक महीने में स्टॉक करीब 5 प्रतिशत भाग चुका है। वहीं 6 महीने में स्टॉक ने 26.08% की दौड़ लगाई है। 

(डिस्‍क्‍लेमर: बिजनेस टुडे बाजार की ओर से किसी स्‍टॉक्‍स में निवेश की सलाह नहीं दी जा रही है। कीं भी निवेश से पहले अपने वित्तीय एडवाइजर से राय लें.)

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Sep 11, 2024