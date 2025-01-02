scorecardresearch
कंपनी के एक फैसले से स्टॉक हो गया क्रैश, जानिए Reliance Industries से क्या है संबंध?

कंपनी के एक फैसले से स्टॉक हो गया क्रैश, जानिए Reliance Industries से क्या है संबंध?

Jai Corp Ltd के शेयरों में गुरुवार को क्रैश हो गए। शेयरों में करीब 19 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। आइये जानते हैं शेयर में गिरावट का कारण क्या है?

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Jan 2, 2025 11:47 IST
Jai Corp Ltd ने स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया कि Urban Infrastructure Holdings Private Limited (UIHPL), जिसमें कंपनी की 32 प्रतिशत की हिस्सेदारी है, कंपनी पूंजी घटाने का प्रस्ताव लेकर आई है और इस संबंध में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग (EGM) बुलाने की मांग की है। कंपनी का कहना है कि प्रस्तावित पूंजी घटाना UIHPL के शेयरधारकों, NCLT और आवश्यक नियामक मंजूरी पर निर्भर है। इस पूंजी घटाने की मंजूरी मिलने पर, कंपनी को लगभग ₹364 करोड़ हासिल होंगे।

यह तब हुआ जब Urban Infrastructure Holdings Private Limited (UIHPL) की सहायक कंपनी Dronagiri Infrastructure Private Limited ने Navi Mumbai IIA Private Limited में अपनी 74 प्रतिशत की हिस्सेदारी ₹1,628 करोड़ में बेची। CIDCO ने अपनी बाकी 26 प्रतिशत हिस्सेदारी बनाए रखी।

आपको बता दें कि Reliance Industries Ltd (RIL) ने कुछ हफ्ते पहले Navi Mumbai IIA Private Limited में 74 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की थी। यह सौदा RIL बोर्ड के जरिए 11 दिसंबर 2024 को स्वीकृत किया गया था, जब CIDCO ने 12 दिसंबर 2024 को अपने पहले अधिकारों को त्याग दिया था। NDTV की एक रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया था कि यह महाराष्ट्र की सबसे बड़ी औद्योगिक भूमि है, जिसका साइज 5,286 एकड़ से अधिक था और इसे सिर्फ ₹2,200 करोड़ के वैल्यूएशन पर बेचा गया।

Jai Corp के शेयर BSE पर ₹252.35 के न्यूनतम स्तर पर 18.55 प्रतिशत गिर गए। यह बुधवार को 5.20 प्रतिशत और मंगलवार को 2.46 प्रतिशत गिर चुका था। Jai Corp ने कहा कि इसकी सहायक UIHPL को DIPL के सदस्यों की EGM आयोजित करने का नोटिस मिला है, जिसमें इसके शेयर पूंजी को घटाने का प्रस्ताव है, क्योंकि DIPL के पास अपनी आवश्यकताओं से अधिक धन है।

इसके अलावा, UIHPL को Vinamra Universal Traders Private Limited में रखे गए वैकल्पिक रूप से पूरी तरह से कन्वर्टिबल डिबेंचर के रिडेम्शन पर ₹682 करोड़ हासिल होंगे। इस प्रकार UIHPL के पास कुल ₹3,772 करोड़ की राशि होगी।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Jan 2, 2025