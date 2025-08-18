IT Stocks: लगातार पांचवें दिन अपर सर्किट पर पहुंचा यह आईटी शेयर, तिमाही नतीजों से बढ़ा जोश
शेयर बाजार में एक ऐसा आईटी स्टॉक है जिसमें लगातार पांच दिन से अपर सर्किट लग रहा है। यह स्टॉक Blue Cloud Softech Solutions Ltd. है। आइए, इस शेयर की परफॉर्मेंस जानते हैं।
सोमवार को छोटे आईटी शेयर ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस (Blue Cloud Softech Solutions Ltd) ने फिर से जोरदार रफ्तार दिखाई। शेयर 5% चढ़कर ₹33.52 तक पहुंच गया और लगातार पांचवें दिन अपर सर्किट पर फंसा रहा।
इस दौरान ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला। कंपनी के करीब 10 लाख शेयरों की खरीद-फरोख्त हुई, जबकि पिछले एक महीने का औसत वॉल्यूम लगभग 7 लाख शेयर ही था।
तगड़े तिमाही नतीजे
कंपनी के अप्रैल-जून 2025 (Q1FY26) के नतीजे शानदार रहे। ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक ने स्टैंडअलोन आधार पर ₹13.29 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया, जो पिछले साल की समान तिमाही के ₹7.74 करोड़ से 71.7% ज्यादा है।
कंसॉलिडेटेड आधार पर कंपनी का शुद्ध मुनाफा (PAT) ₹14.39 करोड़ रहा, जो साल-दर-साल 37.3% की बढ़ोतरी है।
Q1FY26 में कंपनी की स्टैंडअलोन रेवेन्यू 45% बढ़कर ₹154.39 करोड़ हो गई, जबकि एक साल पहले यह ₹106.47 करोड़ थी। वहीं कंसॉलिडेटेड आधार पर राजस्व ₹206.20 करोड़ रहा, जो साल-दर-साल 11% कम है। इसका मुख्य कारण अमेरिका में सब्सिडियरी बिजनेस का धीमा प्रदर्शन बताया गया।
ऑपरेटिंग स्तर पर कंपनी का स्टैंडअलोन EBITDA 71% बढ़कर ₹18.79 करोड़ पहुंचा। कंसॉलिडेटेड EBITDA ₹21.35 करोड़ रहा, जो 18% की बढ़त है। EBITDA मार्जिन भी सुधरकर 12.17% हो गया, जबकि पिछले साल यह 10.31% था।
कंपनी का फोकस
ग्रुप चेयरमैन तेजेश कुमार कोडाली ने कहा कि कंपनी सिक्योरिटी, हेल्थकेयर और डिजिटल सेक्टर में तेजी से बढ़ते मौके पकड़ रही है। उन्होंने बताया कि कंपनी टेक्नोलॉजी लीडरशिप और क्लाइंट्स के साथ बेहतर जुड़ाव से वैश्विक स्तर पर अपना विस्तार कर रही है।
शेयर प्राइस परफॉर्मेंस
पिछले एक महीने में इस शेयर में खास हलचल नहीं रही और यह लगभग फ्लैट रहा। हालांकि, पिछले तीन महीनों में यह शेयर 76% तक उछला है। 6 महीने में इसने 13% रिटर्न दिया है, लेकिन साल की शुरुआत से अब तक (YTD) इसमें 31% की गिरावट आई है।
एक साल में शेयर 70% टूटा है, लेकिन लंबी अवधि की बात करें तो इसने मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में यह शेयर 460% चढ़ चुका है।