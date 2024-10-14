HCL Technologies Q2 results: प्रॉफिट 11 प्रतिशत बढ़ा, Dividend का भी एलान

दिग्गज IT कंपनी HCL Technologies Ltd ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2025 के सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट पेश कर दिए हैं। इसके साथ ही कंपनी ने अंतरिम डिविडेंड का भी एलान कर दिया है।

डिविडेंड का एलान

रेग्युलेटरी फाइलिंग के तहत 22 अक्टूबर 2024 रिकॉर्ड डेट होने जा रही है। जबकि अंतरिम डिविडेंड की पेमेंट डेट 30 अक्टूबर 2024 है। कंपनी की ओर से निवेशकों के लिए खुशखबरी दी गई है। 12 रुपए प्रति शेयर (₹2 की फेस वैल्यू)) डिविडेंड का एलान किया गया है। पिछले पांच सालों में कंपनी ने अपने शेयरधारकों के प्रति ₹184 की वैल्यू के डिविडेंड का भुगतान किया है। HCL Technologies के शेयर रिकॉर्ड डेट के दिन या उससे एक दिन पहले ex-dividend पर ट्रेड करेगा। आपको बता दें कि जब कोई कंपनी किसी विशेष डेट को ex-dividend होती है, तो उसके शेयर में अगले डिविडेंड भुगतान का प्राइस शामिल नहीं होता। ex-dividend डेट यह भी निर्धारित करती है कि कौन से शेयरधारक डिविडेंड भुगतान हासिल करने के लिए योग्य हैं।

कैसे रहे नतीजे?

भारत की तीसरी सबसे बड़ी IT कंपनी HCL Technologies Q2 के रिजल्ट्स देखें तो साल दर साल के हिसाब से नेट प्रॉफिट 11 प्रतिशत बढ़कर 4,235 करोड़ रुपए आया है। जो साफ तौर पर बाजार की उम्मीदों से बेहतर है। वहीं ऑपरेशन से रेवेन्यू के मोर्चे पर देखें तो 8.2 प्रतिशत बढ़कर 28,862 करोड़ रुपए रहा है। EBIT मार्जिन को देंगे तो 149 बेसिस प्वाइंट बढ़कर 18.6 प्रतिशत की ग्रोथ दिखाई है।

आगे के लिए गाइडेंस

FY25 के लिए HCLTech ने constant currency (CC) में अपनी रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंसको निचले स्तर से 50 बेसिस प्वाइंट्स से बढ़ा दिया है। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ोतरी 3.5-5 प्रतिशत रहने की संभावना जताई है। कंपनी ने पूरे साल के लिए EBIT मार्जिन गाइडेंस को 18-19 प्रतिशत पर बनाए रखा है। HCLTech के CEO और MD सी विजयकुमार का कहना है कि हमने एक मजबूत तिमाही दर्ज की, जिसमें कॉन्स्टेंट करेंसी में रेवेन्यू 1.6% QoQ बढ़ा और EBIT 18.6% रहा। यह बढ़ोतरी विभिन्न सेक्टर्स और ऑफरिंग में अच्छी तरह से वितरित थी। HCL सॉफ्टवेयर ने इस तिमाही में 9.4% YoY का शानदार प्रदर्शन किया और H1 FY25 में constant currency (CC) में 6.4% की वृद्धि दर्ज की, जो हमारे उत्पादों की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए बढ़ोतरी को दर्शाता है।