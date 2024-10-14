Wipro दिवाली से पहले देगी गुड न्यूज, बोनस शेयर का एलान

scorecardresearch
IT कंपनी Wipro दीवाली से पहले निवेशकों को अच्छी खबर सुनाने जा रही है। कंपनी अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर जारी करेगी। IT कंपनी विप्रो की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 16-17 अक्टूबर 2024 को होने वाली बैठक में बोनस शेयर जारी करने पर विचार करेगी।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Oct 14, 2024 07:15 IST
Wipro share price:

IT कंपनी Wipro दीवाली से पहले निवेशकों को अच्छी खबर सुनाने जा रही है। कंपनी अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर जारी करेगी। IT कंपनी विप्रो की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 16-17 अक्टूबर 2024 को होने वाली बैठक में बोनस शेयर जारी करने पर विचार करेगी। विप्रो 17 अक्टूबर 2024 को वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के नतीजों का एलान करने वाली है। विप्रो ने शेयर बाजार को बताया कि कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 16-17 अक्टूबर, 2024 को होने वाली अपनी बैठक में बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव पर विचार करेगा। 

रिकॉर्ड डेट कब?
 Wipro ने अभी तक बोनस इश्यू के लिए रिकॉर्ड डेट तय नहीं की है, जिसकी घोषणा इसकी दो दिवसीय बोर्ड मीटिंग के आखिरी में किया जाएगा । इसके अलावा, आने वाली  तिमाही के लिए रेव्यू वृद्धि पर विप्रो की गाइडलाइन भी आएगी। ब्रोकरेज फर्म कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज को उम्मीद है कि कंपनी आगामी तिमाही के लिए रेवेन्यू में 0.5% की गिरावट से लेकर 1.5% की वृद्धि का अनुमान लगाएगी। 

बोस का इतिहास
विप्रो निफ्टी में शामिल कंपनियों में अपने शेयरधारकों को सबसे अधिक बोनस शेयर जारी किए हैं। कंपनी ने अपने शेयरधारकों को 13 बार बोनस शेयर जारी किए हैं। विप्रो ने 1971, 1981, 1985, 1987, 1989, 1992, 1995, 1997, 2004, 2005, 2010, 2017 और 2019 में शेयरधारकों को बोनस जारी किया है। बेंगलुरू मुख्यालय वाली कंपनी का एकीकृत शुद्ध लाभ जून तिमाही में सालाना आधार पर 4.6 प्रतिशत बढ़कर 3,003.2 करोड़ रुपये रहा। इस दौरान राजस्व 3.8 प्रतिशत घटकर 21,963 करोड़ रुपये रह गया। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Oct 14, 2024