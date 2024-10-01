ईरान ने इजरायल पर मिसाइल हमला कर दिया है। बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं. इजरायली सेना ने बताया कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। सेना ने सभी लोगों को बम शेल्टर में छिपने की सलाह दी है। आपको बता दें कि अमेरिका ने चंद घंटे पहले ही जानकारी दे दी थी कि ईरान जल्द इजरायल पर मिसाइल हमला करने जा रहा है। अमेरिका ने यह भी बताया था कि वह इजरायल की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान ने पहले ही इजरायल को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी थी।

इजरायली सेना ने क्या कहा?

IDF ने कहा है कि ईरान से मिसाइल दागना लगातार जारी है। सेना ने एक बयान में कहा, "आपको अगली सूचना तक सुरक्षित क्षेत्र में रहने के लिए कहा जाता है।" इसमें कहा गया है कि देश भर में सुनाई देने वाले विस्फोट के आवाज मिसाइल को रोकने वाले एयर डिफेंस सिस्टम के टकराने से पैदा हो रही हैं।

कच्चे तेल में उबाल

इस खबर के बाद कच्चे तेल की कीमतों में खबरों के कारण तेजी आई। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) 5% बढ़कर $71 प्रति बैरल के पार चला गया, जबकि पहले 2.7% की गिरावट आई थी। ब्रेंट क्रूड, जो वैश्विक बेंचमार्क है, $75 प्रति बैरल के ऊपर चढ़ गया। ईरान, जो ओपेक का सदस्य और क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी है। तेल की आपूर्ति में बाधाओं की चिंताओं को बढ़ा दिया है, क्योंकि यह क्षेत्र दुनिया के लगभग एक तिहाई कच्चे तेल की आपूर्ति करता है।

Ritholtz Wealth Management की मुख्य मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट कॉलि कॉक्स ने कहना है कि मध्य पूर्व की तनावपूर्ण स्थिति स्पष्ट रूप से बाजारों को चिंतित कर रही है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, बॉंड्स बढ़ रहे हैं, सोना बढ़ रहा है, स्टॉक्स गिर रहे हैं। यह क्लासिक भू-राजनीतिक प्रतिक्रिया है।

