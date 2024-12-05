IREDA, Suzlon Energy, Zomato और BDL शेयरों ने दिया बड़ा सिग्नल!

बाजार में तेजी का मूमेंटम बना हुआ है। RBI की ओर से क्रेडिट पॉलिसी पर निवेशकों की नजर है। ऐसे में जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज में डेरिवेटिव्स रिसर्च के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अक्षय भागवत ने शेयर मार्केट पर अपना नजरिया रखा है।

मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि व्यापक सूचकांकों (स्मॉल- और मिड-कैप स्टॉक्स) में जो मोमेंटम दिख रहा है, वह बेहतर हो सकता है। बेंचमार्क निफ्टी50 के लिए हम 24,750-24,800 तक की upside की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन निवेशकों को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति के परिणाम से पहले बैंक इंडेक्स पर ध्यान देना चाहिए, जो कल जारी होने वाला है। RBI इवेंट से पहले, निफ्टी बैंक में एक ब्रेकआउट हुआ था, जो इस सब-इंडेक्स को इसके सभी समय के उच्चतम स्तर 54,000 के ऊपर फिर से देखने का वादा करता है। इसलिए, निवेशित रहें और बैंकिंग स्क्रिप्स में अवसरों की तलाश करें क्योंकि डिप्स को तेजी से एबसोर्ब किया जाएगा, मजबूत मांग और मोमेंटम को देखते हुए। दिसंबर के लिए PSU और प्राइवेट बैंकिंग स्पेस दोनों को खरीदा जाना चाहिए, वर्तमान स्तरों से अच्छी तेजी आने की उम्मीद है।

स्टॉक के मोर्चे पर अक्षय भागवत ने रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से लेकर रक्षा क्षेत्र तक के कुछ चयनित स्टॉक्स पर अपनी राय साझा की। IREDA लिमिटेड के शेयरों पर एक सवाल के उत्तर में उन्होंने कहा कि निवेशकों को स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, चाहे तो शेयर को खरीदा भी जा सकता है। 250-260 रुपये के स्तर को मिड टर्म लक्ष्य माना जाएगा, जो कुछ महीनों के समयकाल के भीतर होगा। लंबी अवधि के नजरिये से 325 रुपये के ऊपर के स्तर बनने की संभावना है।

Suzlon Energy Ltd के शेयरों पर पूछे गए सवाल के जवाब में बाजार विशेषज्ञ ने कहा कि 55-60 रुपये का स्तर काउंटर पर सपोर्ट लेवल होगा। यह धीरे-धीरे मोमेंटम पकड़ रहा है और हम शॉर्ट-टू-मीडियम-टर्म में 80-85 रुपये के टारगेट्स की उम्मीद कर सकते हैं। कोई भी वर्तमान मार्केट प्राइस पर स्टॉक में एंट्री करने पर विचार कर सकता है।

Zomato Ltd पर एक प्रश्न के जवाब में भागवत ने कहा कि निवेशकों को जब स्टॉक 310-315 रुपये के आसपास ट्रेड करता है, तो आंशिक रूप से प्रॉफिट बुकिंग करने पर विचार करना चाहिए। जोमाटो का प्राइस चार्ट पर ओवरबॉट है और मोमेंटम काफी ऊंचा है। जोमाटो के स्टॉक ने 6.36 प्रतिशत की बढ़त के साथ 304.50 रुपये के ऐतिहासिक उच्चतम स्तर को छुआ।

Bharat Dynamics (BDL) के बारे में उन्होंने उल्लेख किया कि निवेशक स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं क्योंकि एक मजबूत रिकवरी देखी जा सकती है। हम अगले 3-5 महीनों में 1,600 रुपये के स्तर की उम्मीद कर सकते हैं। ट्रेडर्स भी वर्तमान स्तरों पर जोड़ने या एवरेजिंग करने पर विचार कर सकते हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।