IREDA पर आया फिर बिग अपडेट?



भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (IREDA) के शेयर आज खबरों में है क्योंकि इस PSU ने कहा है कि उसकी सहायक कंपनी IREDA ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस IFSC लिमिटेड को GIFT सिटी में एक वित्त कंपनी के रूप में पंजीकरण मिल गया है। ये ग्रीन एनर्जी स्टॉक मंगलवार को 4.64% चढ़कर 233.60 रुपये पर पहुंच गया था।

इरेडा ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा, "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) ने इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड (इरेडा की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) को गिफ्ट सिटी में एक वित्त कंपनी के रूप में अनंतिम पंजीकरण प्रदान किया है।"



29 नवंबर को बीएसई और एनएसई पर इरेडा के शेयर 50 रुपये के इश्यू प्राइस से 56.25% प्रीमियम पर बाजार में आए। इरेडा के आईपीओ का प्राइस बैंड 30-32 रुपये प्रति शेयर था और लॉट साइज 460 शेयर था। आईपीओ 21 नवंबर से 23 नवंबर तक बोली के लिए खुला था।

इरेडा एक मिनी रत्न (श्रेणी-I) सरकारी उद्यम है।

